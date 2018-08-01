秋天遇見巨人 齊格飛震撼開場

台中國家歌劇院「秋天遇見巨人」系列節目將於10月登場。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

台中國家歌劇院年度令人期待的巨人系列節目將於10月登場，歌劇院藝術總監邱瑗昨日表示，將推出來自7個國家戲劇、舞蹈、戲曲及音樂等10檔節目，由華格納《尼貝龍指環》第三部《齊格飛》為開場節目，安排雲門45周年《林懷民舞作精選》、明華園的《龍抬頭》及《龍逆鱗》等經典演出，邀請民眾「與無畏的藝術靈魂同行」。

台中國家歌劇院每年下半年的重點企畫「秋天遇見巨人」系列節目，今年以「與無畏的藝術靈魂同行」為題；邀請來自7個國家10檔節目，從10月10日至12月9日推出24場次，8月1日於兩廳院售票系統開放歌劇院會員預購，8月8日全面啟售。昨日舉辦記者會，邀請演出團體出席。

「秋天遇見巨人」以華格納《尼貝龍指環》的《齊格飛》重量開場。邱瑗指出，《齊格飛》運用巨型機械、3D視覺震撼、人體特技及劇場特殊效果，並與國家交響樂團合作，這是民眾每年迫不及待購票的節目；一般認為台中國家歌劇院大劇院的音響偏乾，楊頌斯與巴伐利亞廣播交響樂團特別送給台中專屬大禮，針對歌劇院音響特質挑選曲目《春之祭》，展現作品的精采細膩。

邱瑗表示，3齣戲劇製作由寓言出發，巴黎市立劇院的《圍城》、拉斐爾藝術合作社的《美國民主》，還有人力飛行劇團第一次做純喜劇演出的《阿飛正轉》。傳統戲劇部分有明華園的《龍抬頭》、《龍逆鱗》王子復仇記全本，分2天共6小時的連台戲，是台灣少見經典演出；許亞芬歌子戲劇坊的《謎魂奇案》，考驗團長許亞芬從小生、花旦等多角轉換功力。

3齣舞作也精采亮眼，有雲門45周年《林懷民舞作精選》，雲門舞集創辦人林懷民以資深舞者角度出發，從90部作品中選出9部精選作；驚豔歐洲的台灣編舞家林美虹與奧地利林茲國家劇院芭雷舞團的《小美人魚》及國家歌劇院共同委製的陶身體劇場《5》＆《9》。

(中國時報)

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