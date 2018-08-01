旺旺．時報文學獎開跑 官網啟動

2018年08月01日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

由旺旺中時媒體集團所主辦的時報文學獎，即日起開始收件至8月31日止。今年第39屆有別以往，除了廣邀海內外華文創作者共同參與，也首度開放透過翻爆時報文學獎官網（prize.turnnewsapp.com）報名及上傳稿件。

時報文學獎官網啟動後，網友可透過官網瀏覽歷屆得獎名單、歷年得獎作品及評審紀錄等，並採訪得獎作者的文學經驗交流。此外，近年最夯的作家影音頻道也將在官網呈現，未來該網站不僅是時報文學獎的窗口，也將與全國各地的文學獎連結，期許能成為最完整的文學獎網站。

今年時報文學獎首度設立影視小說組，以及以「情詩」為主題的新詩組獎項，讓得獎作品有機會搭上華文IP熱，改編為熱門影視劇或情歌。曾以《油麻菜籽》獲第五屆時報文學獎的廖輝英，以同一部作品榮獲金馬獎最佳改編劇本。她坦言，自己初寫小說時未曾料想影視改編，但影視劇確實能讓人一夕間聲名大噪。她猶記得《不歸路》播出時，去咖啡廳，曾聽到旁邊3名上班族男士在討論劇情，上美髮院洗頭時，也聽到美髮師討論。

而曾獲第二屆時報文學獎敘事詩優等獎的作家向陽，一首當兵時寫給現在太太的情詩〈菊歎〉，因為改編成民謠由齊豫演唱，傳唱迄今35年，「我想這首詩如果不是被改編成歌，可能印成文字就沒了。」

作家駱以軍形容當年拿到時報文學獎，「像是仙杜瑞拉拿到她的玻璃舞鞋，而每年時報文學獎公布得獎名單，選出來的作品都有新穎的面貌，引發眾人討論，那種盛況，就像是現在iPhone新機發表會一樣，吸引眾人的目光。」

(中國時報)