2018年08月01日 04:10 中國時報 李宜秦／台北報導

總統蔡英文在105年承諾政府將如期推對原住民族歷史正義及轉型正義的工作，至今多項工作已逐步推行，如召集原住民族歷史正義及轉型正義委員會、制定《原住民族語言發展法》等等，另今年5月已將「原住民族歷史正義及權利回復條例草案」送至立院送審。雖然轉型的過程中困難不少，原民會表示會持續積極溝通，保障原住民族該有權利。

原住民族委員會表示，蔡英文承諾推動事項都各有進度，工作成果會定期公開在官網上，包括已召集原住民族歷史正義與轉型正義委員會、定期召開行政院原住民族基本法推動會、制定《原住民族語言發展法》、完成蘭嶼核廢料貯存場真相調查、設置「原住民族法律服務中心」、修法承認平埔原住民身分等。

原民會主委夷將Icyang表示，由於部分漢人不太了解歷史事實，原住民轉型正義中難免會遇到困難，他舉例為了避免政府任意開發原民傳統領域土地，法律開放原民申請將公有地劃設為傳統領域，但有時當地居民會無法認同，有時也會出現兩族土地重疊的狀況，夷將說除了要妥善溝通外，還需透過歷史、地理教育，讓民眾有歷史認知。

另外今年5月已送審「原住民族歷史正義及權利回復條例草案」，法案通過後將設置具調查權的獨立機關「原住民族歷史正義及土地調查委員會」。而立院訂定「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」後，已有268個部落申請原民傳統領域劃設，今年也陸續有更多部落提出申請。

(中國時報)