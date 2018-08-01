工作成果PO官網

總統蔡英文承諾政府每年會向國人報告原住民族歷史正義及轉型正義的工作成果，原民會表示成果豐碩，工作進度可上官網查詢。（原住民族委員會提供）

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中國時報
李宜秦／台北報導

總統蔡英文在105年承諾政府將如期推對原住民族歷史正義及轉型正義的工作，至今多項工作已逐步推行，如召集原住民族歷史正義及轉型正義委員會、制定《原住民族語言發展法》等等，另今年5月已將「原住民族歷史正義及權利回復條例草案」送至立院送審。雖然轉型的過程中困難不少，原民會表示會持續積極溝通，保障原住民族該有權利。

原住民族委員會表示，蔡英文承諾推動事項都各有進度，工作成果會定期公開在官網上，包括已召集原住民族歷史正義與轉型正義委員會、定期召開行政院原住民族基本法推動會、制定《原住民族語言發展法》、完成蘭嶼核廢料貯存場真相調查、設置「原住民族法律服務中心」、修法承認平埔原住民身分等。

原民會主委夷將Icyang表示，由於部分漢人不太了解歷史事實，原住民轉型正義中難免會遇到困難，他舉例為了避免政府任意開發原民傳統領域土地，法律開放原民申請將公有地劃設為傳統領域，但有時當地居民會無法認同，有時也會出現兩族土地重疊的狀況，夷將說除了要妥善溝通外，還需透過歷史、地理教育，讓民眾有歷史認知。

另外今年5月已送審「原住民族歷史正義及權利回復條例草案」，法案通過後將設置具調查權的獨立機關「原住民族歷史正義及土地調查委員會」。而立院訂定「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」後，已有268個部落申請原民傳統領域劃設，今年也陸續有更多部落提出申請。

(中國時報)

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