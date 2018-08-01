媽寵孫睡地板陳曉東心疼

2018年08月01日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

陳曉東（右）和母親感情非常好。（資料照片）

陳曉東、黃小琥、梁文音、郭雪芙、許書豪、noovy響應「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」提倡的孝順理念，共同獻聲演繹第一屆得獎作品〈夢裡知多少〉，由阿沁擔任製作人，6組歌手用溫暖動人的歌聲唱出對父母的愛與感謝，更分享了他們與父母之間的感動故事。

陳曉東日前抽空進錄音室錄製〈夢裡知多少〉，歌詞「多想你永遠不會老，能陪伴就好」令他特別有感，「唱到我心坎裡，想起爸媽很多時候對我們這些孩子們的擔心，現在這年代唱給父母的歌不多了，這首歌的旋律很適合各年齡層聽，一定要多推廣！」錄製時，他不時回放試聽自己的演唱效果，且全心投入MV拍攝，期盼發揮歌曲效應、呼籲大家重視孝順。

媽成女兒靠山

陳曉東近日剛結束在南港展覽館舉辦的PLANET XT巡迴演唱會，回想演唱會籌備期間，他的媽媽擔心他壓力太大，常叮嚀他「睡好一點」，還不時飛北京幫忙照顧兩個孫女。聊起祖孫相處趣事，陳曉東笑說女兒們把奶奶哄得「不要不要的」，「奶奶現在是我女兒最大的靠山，每天都喊著要跟奶奶一起睡，為了給孫女空間，奶奶一直移、睡到床邊邊去，把位置都讓給孫女，很常時候我一大早起來，發現怎麼奶奶睡在地上，超心疼耶！我都會念我媽『你老人家怎麼這樣睡』。」擔心媽媽年紀大，睡地板身體吃不消。

回想母親一直以來無怨無悔地付出，陳曉東印象最深刻的是自己小時候有一次在住家附近的公園玩，不慎撞傷右眼上方、血流不止，「我當下嚇壞了，旁邊的人看到趕緊跑去告訴我媽，我那時候已經11、12歲了，沒想到媽媽竟然能一手把我抱起來、背在她背上，然後從公園跑下斜坡，背著我拚命地跑到街上攔車，把我載去醫院縫針。」

陳曉東從小到大，爸媽總用正面積極的態度鼓勵他，「我拿到第一份唱片合約時，他們在家煮了很多的菜幫我慶祝，我當藝人後第一次領獎，媽媽也在台下哭，為我高興。」如今已為人父的他，如何對父母表達自己內心的愛？陳曉東靦腆說：「男人嘛…還是有點害羞，真不應該，我應該更貼心一點，多說些對媽媽、爸爸表達愛意的話，I Love You！」

開唱全家相挺

他首度來台舉辦大型售票演唱會，早在半年前就通知家裡長輩，「他們當下馬上說要來台灣支持我，連我老婆的爸媽也來了。」兩家人難得齊聚台灣，他和老婆趁此機會陪雙方父母到處走走、品嘗美食。

(中國時報)