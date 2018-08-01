Ella：S.H.E解散 就是要我命

Ella老公賴斯翔。（羅永銘攝）

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中國時報
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Ella昨出席華山基金會舉辦「2018愛老人 中秋亮起來」活動。（羅永銘攝）

陳嘉樺（Ella）7月31日擔任華山基金會「2018愛老人 中秋亮起來」活動公益大使。她日前遭爆出走華研國際音樂，她昨表示S.H.E從2012年演唱會後就單飛不解散，「大家等很久所以可能有點慌，不用擔心。」她直呼：「S.H.E是我的命，解散就是要我的命。」並強調S.H.E永遠不解散，只有市場不要S.H.E。

Ella在2012年與賴斯翔結婚，去年生下兒子勁寶後，賴斯翔便辭職，進入華研當她的專屬顧問，陪在她身邊。賴斯翔去年成立「勁樺娛樂有限公司」，外傳Ella將把工作全權轉到他手上，她昨澄清公司是老公自己的，她沒有干涉，「我不怕被誤會，我們感情不是一張紙而已，我沒有壓力，我沒有做錯事，我不是讓S.H.E解散的那個人。」

Ella回應出走華研一事。(影片/中天新聞)

她與華研將在10月約滿，是否續約？她昨仍沒給答案，「時間到了，我們就會是談合約，未來談的內容怎麼樣，合約內容也沒必要告訴大家。」預計中秋節時才會宣布答案。

華研蒸發6.6億元

而Ella鬧出走風波，導致華研股票跌停，粗估市值蒸發約6.62億元，對此Hebe日前表示「如果我是華研股東會把Ella掐死」，Ella昨說：「希望股東手下留情，我什麼話都沒有說就要被掐死，母湯喔！」

(中國時報)

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