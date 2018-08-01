2個月陪產假啟動 王力宏月底迎3寶

王力宏（中）即將在月底3度當爸。

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中國時報
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王力宏和李靚蕾預計將在本月底迎接兒子的誕生，他也宣布將開始放陪產假，當個盡職的「家庭煮夫」，每天照顧老婆的生活起居和飲食，並親自煮月子餐，完全不假手於他人，他也希望可以將自己的經驗分享給世界上所有的丈夫們，「陪一個女人經歷身體所有的變化，照顧和陪伴很重要。」也說：「跟小孩的關係培養要從零歲就開始。」

王力宏已有一對寶貝女兒，這回3度當爸，他笑說：「這是我第3次陪產假了，不知道後面還會不會有，因此我要格外珍惜、享受！」他於7月28日在杭州舉辦「龍的傳人2060」演唱會，現場3.5萬個座位爆滿，票房高達6000萬元，他告知歌迷將開始請陪產假，讓粉絲相當不捨，演唱會150個工作人員也得以放2個月的「暑假」，等到李靚蕾產子、坐完月子後再開工。

代言電玩幫寫歌

王力宏還舉辦同樂會，玩抽獎慰勞全體人員，大方提供獎品，除了有智能行李箱、冰箱、電視機，頭等獎則是現金百萬元紅包，讓現場工作人員玩得不亦樂乎。

他29日以代言人身分，在上海出席電玩遊戲10周年慶記者會，也是他休假前的最後一個公開活動，身為代言人的他，除了以「王力宏」本人身分入駐電玩，還現場獻唱為遊戲創作的主題曲〈Crossfire〉，曲風走嘻哈電音，他還將遊戲中爆破音效和角色經典台詞融入其中。

(中國時報)

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