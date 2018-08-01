馬如風如大家長關心晚輩

馬如風（左）和劉秀雯曾在《風水世家》演夫妻。

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中國時報
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馬如風（右）當年和陸小芬合拍電影《看海的日子》。（資料照片）

資深演員馬如風因心血管疾病驟逝，令星友們無限懷念，他當年和陸小芬合拍電影《看海的日子》，當時還沒當兵的翁家明在片中客串第一次上妓院的高中生，翁家明7月31日說，「馬大哥在王童導演的鏡頭下非常多樣性，只是後來環境問題一直把他歸類為鄉土感覺，我所看到的他有不同面貌，只能說作為演員，他被埋沒了。」

馬如風近年拍八點檔與翁家明重逢，翁說拍戲時常有進度延遲或等人的問題，「馬大哥從不發脾氣，只是靜靜的坐著、笑笑的，像個大家長，若有晚輩稍微有情緒激動或不開心的事，他都會安撫『慢慢來啦，開心就好啦，大家在這裡拍戲像一家人，我們要開開心心工作，開開心心回家。』」

劉秀雯讚馬嫂賢慧

在《風水世家》與馬如風演夫妻的劉秀雯昨說，馬一直以「雯妹」稱呼她，很遺憾世上又少一人可以這樣叫她；她與馬嫂相識，「馬嫂是標準賢妻良母，馬哥拍戲，馬嫂很少跟班到現場，都是在家帶孩子。馬哥家的小孩都走氣質路線，像爸爸的木訥也像媽媽的安靜，兒子遺傳到馬哥的帥氣。」

馬如風生前鮮少在綜藝節目露臉，唯一一次是5年前和劉秀雯上新年特別節目深情對唱〈雙人枕頭〉，最後「聲影」珍貴。馬如風所屬民視鳳凰藝能表示，家屬希望把最後這段時間留給親友，所以不公開靈堂地點，待告別式細節底定再公布。

(中國時報)

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