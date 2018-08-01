小薰蘇達 下戲繼續勾勾纏

2018年08月01日 04:11 中國時報 徐桐炘 、林書妤（師範大學實習生） 報導、林書妤（師範大學實習生）

小薰拍《山的那一邊》吃盡苦頭，不但被綁重物沉水裡，還得徒手抓蛇。

電影《山的那一邊》7月31日世界巡山員日舉行記者會，黃瀞怡（小薰）和蘇達在片中飾演情侶，導演王道南爆料2人情感真實，下戲也牽手，工作人員都在問蘇達會追小薰嗎？蘇達自己也加油添醋說喜歡黑澀會時期的小薰，更大膽告白：「我愛上她了！」小薰在旁聽了不停害羞偷笑，撒基努附和說：「我覺得他們真的怪怪的！」回憶自己在旁醞釀哭戲情緒，2人卻在躺在他身後的睡袋打情罵俏，他故意打趣2人說：「這樣我怎麼演？！」

撒基努拍完該片後遭醫生診斷出自律神經失調，他先開玩笑說：「因為要和小薰、蘇達這兩個金鐘入圍、得獎者合作，很緊張啦！」但也道出當時的心理壓力：「因為幾乎都是夜戲，情緒又要藏在心裡。」他說殺青後1、2個月才發病，開車時突全身抽搐，從後頸開始感到不舒服，「知道身體無法控制，趕緊靠邊停讓老婆開車。」現在仍吃藥治療中。

該片前年殺青，被山友投訴遺留垃圾並且亂砍樹木，王道南昨再度表示歉意：「跟山友表示12萬分的抱歉，垃圾沒有清乾淨，後來製片帶了4個人去處理，也請政府單位認證過了。」

導演：絕不砍樹木

他強調絕對沒有砍樹和生火，只要樹枝擋到攝影機，就會選擇另外取景，在製片嚴格要求下，「一根樹枝都不碰！」且只選在私人土地生火，演員臉上反射的火光則採用特效。該片9月7日上映。

(中國時報)