李永超拍《血琥珀》緬北大馬路邊解急

2018年08月01日 04:11 中國時報 潘鈺楨 專訪

電影以手機、相機混合拍攝，李永超認為器材不是重點，故事才是。

32歲的緬甸導演李永超，以家鄉緬北山林偷挖琥珀的礦工為主題，拍出第一部紀錄長片《血琥珀》。拍片過程驚險萬分，除了遭反抗軍關切，他還因反抗軍會在小路與草叢埋地雷，為安全保命入境隨俗，跟其他礦工一樣直接在大馬路上「方便」。

李永超親眼見到反抗軍在前往礦區的路上埋放地雷，當地民眾告訴他，反抗軍都在黃昏埋地雷，清晨再挖掉，且地雷多埋在小路與草叢裡，大馬路上人來人往相對安全，他說：「所以大家就都直接在大馬路上『解決』…那裡跟我們想像中的完全不一樣。」

拍電影勇敢追夢

《血琥珀》讓人聯想趙德胤導演拍攝的《挖玉石的人》、《翡翠之城》等，李永超說，他跟趙的緣分很奇妙，2009年他在拍畢業製作《華新街》，那時他跟趙並不認識，趙是金馬學院第一屆的學員，正在拍攝《華新街記事》。後來他拍關於挖玉石的短片《挖洞子》，趙剛好也在拍同樣主題的長片，李說：「可能因為我們都是出生在緬甸，大家成長的過程有相似的地方，所以題材上才會類似，我們都只是在做關心家鄉的事。」

李因此跟趙成為好友，兩人曾一起拍兩個3多分鐘的短片，「我剪他寫，為了賺兩、三萬元的獎金。」

李永超認為，他跟趙德胤拍家鄉題材的電影，除了在藝術創作上努力，也提供緬甸年輕人勇敢追夢的正面範例，他說：「過去緬甸來台的人，都找類似餐廳工作，安穩賺錢。我們走出一條不一樣的路，讓緬甸來的華僑多一個選擇。」《血琥珀》在台上映中。

(中國時報)