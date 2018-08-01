謝媽料理無能 安妮被逼出好廚藝

安妮上節目做菜，廚藝連阿基師都驚豔。

友善列印
中國時報
報導
安妮藉由做菜懷念家鄉味。（蘇蔓攝）

安妮來台發展7年，愛做菜的她去年在阿基師鼓勵下學做中菜，不僅成為第一位考上中餐烹調丙級證照的外國人，更將在8月推出第一本料理書《就這麼簡單！甜心廚娘安妮的100道料理》。安妮透露最擅長的就是家鄉菜羅宋湯，每次想家就會花3小時煮羅宋湯，但對台式羅宋湯不敢恭維，第一次喝到時她難過到跟友人說：「以後喝羅宋湯來我家！」

從小就愛做菜的安妮6歲就開始進廚房，會跑到朋友家看別人媽媽怎麼做菜，回家後再搬張矮板凳，站在流理台前練習做；有次為了做菜，大腿不小心被滾燙熱水燙傷，傷疤至今還在，卻沒擊退她對料理的熱情。

她自豪自己做的羅宋湯，只要喝過的人全部讚不絕口，因為從小奶奶教她做烏克蘭口味的羅宋湯，外婆則是教她做俄羅斯口味的羅宋湯，經過她改良Mix之後，就變成全世界最好喝的羅宋湯。

安妮說自己的一手好廚藝，最要感謝的是完全不會做菜的媽媽。

15歲能煮一桌好料

她的媽媽是天生美女，但不愛讀書、也不會照顧家裡與做菜，讓她從小立誓「絕不要跟媽媽一樣，做一個什麼都不會的女生。」卻也因為媽媽，讓她學會一手好廚藝，15歲就可以輕鬆煮出一桌12道好料，幫媽媽招待來訪的友人。

(中國時報)

[ALEXANDROS]5萬人演唱會票房秒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。