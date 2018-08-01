謝媽料理無能 安妮被逼出好廚藝

2018年08月01日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

安妮藉由做菜懷念家鄉味。（蘇蔓攝）

安妮來台發展7年，愛做菜的她去年在阿基師鼓勵下學做中菜，不僅成為第一位考上中餐烹調丙級證照的外國人，更將在8月推出第一本料理書《就這麼簡單！甜心廚娘安妮的100道料理》。安妮透露最擅長的就是家鄉菜羅宋湯，每次想家就會花3小時煮羅宋湯，但對台式羅宋湯不敢恭維，第一次喝到時她難過到跟友人說：「以後喝羅宋湯來我家！」

從小就愛做菜的安妮6歲就開始進廚房，會跑到朋友家看別人媽媽怎麼做菜，回家後再搬張矮板凳，站在流理台前練習做；有次為了做菜，大腿不小心被滾燙熱水燙傷，傷疤至今還在，卻沒擊退她對料理的熱情。

她自豪自己做的羅宋湯，只要喝過的人全部讚不絕口，因為從小奶奶教她做烏克蘭口味的羅宋湯，外婆則是教她做俄羅斯口味的羅宋湯，經過她改良Mix之後，就變成全世界最好喝的羅宋湯。

安妮說自己的一手好廚藝，最要感謝的是完全不會做菜的媽媽。

15歲能煮一桌好料

她的媽媽是天生美女，但不愛讀書、也不會照顧家裡與做菜，讓她從小立誓「絕不要跟媽媽一樣，做一個什麼都不會的女生。」卻也因為媽媽，讓她學會一手好廚藝，15歲就可以輕鬆煮出一桌12道好料，幫媽媽招待來訪的友人。

(中國時報)