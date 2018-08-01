百達翡麗博芳心 精銳盡出

2018年08月01日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

百達翡麗三問表首度結合計時碼表和萬年曆功能的Ref.5208R-001，請電洽。（Patek Philippe提供）

被暱稱為「女醫師表」的百達翡麗Calatrava Ref.7150/250R-001女表，附有脈搏計，255萬3000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗首度推出Ref.5524R-001男表和Ref.7234R-001女表的情人對表。（陶福媛攝）

百達翡麗Ref.5205G-013兩地時間飛行表，漸層表面十分時尚，145萬9000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗三問表向來是表迷心中的夢幻逸品，圖為台灣藏家訂購收藏的Ref.5207G-001三問陀飛輪萬年曆表，價格請電洽。（Patek Philippe提供）

百達翡麗以黃金比例打造的Golden Ellipse Ref.5738/50P-001腕表，價格店洽。（Patek Philippe提供）

為迎合愈來愈多的女性表迷，百達翡麗主打神祕藍表帶的Ref.5067A-025女表，49萬3000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗海底探險家Aquanaut首度推出計時碼表功能Ref.5968A-001腕表，133萬1000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗三問世界時區腕表Ref.5531R-001，請電洽。（Patek Philippe提供）

百達翡麗年度新表巡迴展一覽表

有「表王」美譽的百達翡麗（Patek Philippe）2018年度新表巡迴展登台，除了有錢也買不到、只有VIP可下訂的三問表外，終年缺貨的Nautilus金鷹系列腕表首度結合高複雜萬年曆功能，自是表迷鎖定的焦點。值得一提的是，向來行銷策略低調不花稍的百達翡麗，首度推出情人對表，搶搭中國情人節的檔期更添話題。

三問表 台灣VIP搶訂

百達翡麗的三問表向來不公開販售，只有品牌VIP才可下訂，正因為稀有難得，在拍賣會屢創新高價。今年百達翡麗總共推出三款三問表，分別是Ref.5531R-001三問世界時區腕表、Ref.5207G-001三問陀飛輪萬年曆、和Ref.5208R-001三問計時萬年曆，都是品牌首度結合高複雜功能的三問表，十分珍貴稀有，據悉三款表都有台灣VIP下訂，可說買到賺到。

為何百達翡麗的三問表只有VIP才可下訂購買呢？其實這和「飢餓行銷」的炒作手法並無關係，而是三問表是高度複雜精密的腕表，每次啟動三問響鈴之後，必須讓機械回復原位才能再度啟動，一般人若不懂表，很容易把表玩壞，因此百達翡麗才訂下「限VIP才能下訂」的規定，既是保障消費者的權益，同時也是為了保護自家的表。

Nautilus、Aquanaut加碼複雜功能

有錢也買不到的Nautilus金鷹和海底探險家Aquanaut，今年加碼增加了複雜功能，更成為台灣表迷鎖定焦點。其中Nautilus金鷹Ref.5740/1G-001腕表增添萬年曆、第二時區複雜功能，訂單已是落落長，買氣不墜。

另一只海底探險家Aquanaut首款計時碼表Ref.5968A-001，則是首度增加計時碼功能，同樣也是熱賣表款。

品牌第1對情人表 話題夯

百達翡麗的行銷策略向來低調，過去從未因應市場推出「情人表」，但隨著腕表市場的演變，今年首度推出Ref.5524R-001男表和Ref.7234R-001女表的情人表，由於中國情人節就快到了，成為這次巡迴展的話題腕表。

女醫師表 貴婦名媛最愛

百達翡麗Calatrava系列Ref.7150/250R-001鑽表，不僅外型設計時尚奢華，且因為附有脈搏計，可測量每分鐘的心跳脈搏次數，被暱稱為「女醫師表」，不僅深受貴婦名媛的喜愛，據悉專業女醫師和「醫師娘」也對這只腕表感興趣。

女表陣容擴增搶市

為迎合愈來愈多的女性表迷，百達翡麗今年女表精銳盡出，除了「女醫師表」、「情人表」外，一款神祕藍表帶的Ref.5067A-025女表，以浪漫的粉藍色表帶贏得女性表迷的喜愛。

(中國時報)