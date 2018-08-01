賽琳娜揮別舊愛 擁COACH包追夢

2018年08月01日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

賽琳娜戈梅茲3度擔任品牌形象廣告主角，並於最新大片中手持全新Dreamer手袋入鏡。（COACH提供）

COACH Dreamer刺青圖騰手袋，2萬7800元。（COACH提供）

COACH Academy西部風景印花後背包，2萬1800元。（COACH提供）

小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）大病初癒後工作表現亮眼，不讓名草有主的舊愛小賈斯汀專美於前，她也不甘示弱大方坐擁「新歡」。日前公布的COACH秋冬形象廣告中，她即與品牌全新Dreamer包款親密入鏡，其俐落包型搭配刺繡、塗鴉等細節，呼應背景中由紐約街頭景觀、復古跑車所鋪陳而成的美式氛圍。

COACH創意總監Stuart Vevers也延續「美國夢」的故事設定，秋冬選用流蘇、編織鎖縫元素，強調帶有歌德氣息的詭譎魅力。品牌標誌性棒球夾克、連帽上衣，以美式傳統的Bandana印花、拼布絎縫等手法處理；晉升經典的維多利亞式洋裝，則印上帶刺的荊棘玫瑰圖樣；而由藝術家Chelsea Champlain所繪製的飛蛾、羊角和羽毛圖騰，亦洋溢著濃厚的西南部風情，完整詮釋出系列中隱藏的衝突張力。

包款方面，除為女士準備的Dreamer手袋外，父親節主打的Academy男士後背包款，採用耐磨CORDURA尼龍材質打造，還可扣上造型感十足的皮革小包，混搭出機能與原創兼備的摩登個性。

(中國時報)