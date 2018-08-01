電動機車促銷 狂打價格戰

2018年08月01日 04:11 中國時報 陳大任 報導

KYMCO New Many 110 EV與Ionex車能網上市。（粘耿豪攝）

KYMCO未來3年內將完成3600個售後服務及能源交換站布署。（粘耿豪攝）

Gogoro銷售創新高，8月起將提供學生購車享12期0利率優惠。（Gogoro提供）

電動機車戰火持續發燒，據最新掛牌統計，6月份整體機車市場較去年同期下滑20％，但Gogoro卻逆勢成長並創下品牌單月市占8.14％最高紀錄。市場龍頭KYMCO昨宣布New Many 110 EV開放預購，同時推出長達1年、業界最低自用電池租賃「＄99月租體驗方案」，首批車主將可享有更輕鬆的電動機車體驗。

利用APP防盜兼付款

KYMCO New Many 110 EV有2款：Noodoe導航版售價7萬9800元，扣除淘汰二行程新購補助後最低4萬7800元；都會版售價7萬4800元，扣除淘汰二行程新購補助後最低4萬2800元。電池採月租方式，每月299元，會透過APP將車主、電池與車輛綁定，兼具防盜及付款功能。即日起至9月20日購車的首批車主，將可享有首年首顆電池月租99元的優惠方案，每月可享1000公里基本行駛里程，額外每公里1元，KYMCO預計8月下旬開始交車。

New Many 110 EV隨車配有電池及家用充電器材組，電池為永久保固，優惠方案車主可享延長動力馬達10年保固、核心電源5年保固及整車2年保固。車主除了在家充電，還可利用KYMCO全台1600家原廠授權經銷商所提供1小時快充服務，每次10元。KYMCO亦計畫在3年內完成Ionex車能網專業售後服務據點、能源交換站等3600個據點，擴充共享電池、共享插座服務。

Gogoro據點持續擴增

面對來勢洶洶的KYMCO，Gogoro已先發動授權經銷機制，目前已達全台55家銷售與維修據點，電池交換站也突破600站，預計年底前會超過100家銷售據點與維修服務中心，並且建置超過1000座電池交換站，8月10日將發布東部通路拓展期程及全台能源網路的布局規畫。

(中國時報)