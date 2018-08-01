京都和牛登台 進駐家樂福

2018年08月01日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

city’super鹿兒島A5等級沙朗燒肉組，沙朗燒肉片300g，8月9日至9月16日原價3600元、特價2190元。（city’super提供）

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真（左二）、銀閣寺大西外商部長庭野友哉（右二），昨為家樂福桃園經國店「日本京都和牛雅」開幕剪綵，該店不只獲得取權店證（左），也是全新的店中店。（家樂福提供）

家樂福「日本京都和牛雅」A5紐約客牛排100g，8月5日前原價950元、特價760元。（家樂福提供）

銀閣寺大西外商部長庭野友哉是專業職人，現場示範切肉。（家樂福提供）

家樂福桃園經國店昨由師傅煎烤京都和牛，讓消費者聞香試吃。（家樂福提供）

台灣人愛吃日本和牛，京都最大、成立50年的肉品名店「銀閣寺大西」首次來台，獨家進駐家樂福桃園經國店，開設京都府官方授權的「日本京都和牛雅」專賣店。業者指出，由於肉品直接進口，售價比市場價便宜2成，8月5日前還優惠8折，最便宜的A5肩小排燒肉片100g原價650元、特價520元。

銀閣寺大西 京都最大名店

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，這次櫃位仿照日本百貨牛肉專櫃，由赴日本研習修業的師傅提供現切及立吞等服務，兼顧整套細節，期望讓喜愛日本旅遊文化的消費者不出國，用可負擔的價錢買到頂級美食。

去年10月日本和牛解禁，家樂福搶賣A5等級山形牛，60家分店3周賣光20頭牛；這次，京都和牛「雅MIYABI」是京都府外銷和牛專屬品牌，是飼養於京都指定畜產品生產農場的黑毛日本和牛品種，符合牛肉出口規定的食品廠加工，且經「日本食肉格付協會」評為A5、B5、A4、B4最高級別的肉品，才能稱為「日本京都和牛雅」。

銀閣寺大西外商部長庭野友哉表示，目前合作的牧場去年在日本「全國和牛能力共進會」每5年舉辦1次的和牛大賽，從183頭競賽牛中獲得第2和第5名。由於壓力會影響肉質，牧場會鋪上鬆軟木屑使牛隻放鬆，針對每頭牛調整適合的飼料配方，並取地下150公尺的水餵食；其肉質油花分布均勻、油酸可達55至58％，比其他和牛平均48至50％高，具備入口即化、香氣清爽的特色，加熱後帶有椰子或水果香氣，其風味在日本稱之為「和牛香」。

每頭牛有名字 重溯源系統

蘇小真說京都和牛雅每頭牛都有名字、生日、父母親牛等身分證，與家樂福致力於品牌再造理念相同，皆著重溯源系統、產銷履歷，雙方的合作可說是「門當戶對」。

JASONS去年10月曾創13公斤A4等級日本和牛半小時完售紀錄；今年上半年業績持續穩定成長，以日本和牛紐約客牛排A4與日本和牛紐約客火鍋片A4最受消費者歡迎，35至45歲上班族為主力客群。

city’super引進的鹿兒島純種黑毛和牛A5等級，去年在和牛大賽獲得6等獎以上的認證。

(中國時報)