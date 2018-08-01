我那模模糊糊的娘親哎！

2018年08月01日 04:10 中國時報 譚婧

母親日日夜夜守在病床前，不肯離開半步。躺在病房的那幾天，一場意外竟幾乎掠奪了我的生命。

千山千水都有形影，母親的影子卻總是模模糊糊，說不清楚也道不盡她在我心中是什麼光影。從小和爺爺奶奶一起長大，自然也是和爺爺奶奶更親一些。母親宛如一面空白的牆壁，即使讓我在萬仞高樓往下望，從千萬人中尋找她的臉，也可能找不到。母親的外貌並不出眾，可是，她身上隱藏著一股堅韌的氣質，那是我打小一直沒能準確感受到的。卻在將近年關的那場大病中認真切實地看到了。

奶奶噎聲噎氣久病而枯槁四五年後，才確診罹患了尿毒症，那些年的病魔魘影裡，一直是媽媽忙前跑後的流淚流汗，臨時發病被送進搶救室也已經是屢見不怪了。還記得那個臘月初四，近黃昏時，奶奶因為心衰，被送進醫院的重症監護室，天人驚慟之下，我們都一起陪著去了醫院。日頭昏暗中，隔著一層透明玻璃，我們緊緊噙淚不敢哭出聲，怕一哭出聲，奶奶就哀怨去了。

冥冥中分不清是我在呼喚奶奶，還是她牽著我的手不放，誰也想不到，我當天夜裡就因為煤氣中毒被送往醫院搶救，腦子一片空白的我，只隱隱約約覺得有人的哭聲呼叫我，輕輕捏我的手，彷佛是無邊暗夜中的一抹浮夢。天也悠悠，眾苦咸集。我緩緩睜開眼，看到周遭似陌生又熟悉的苦臉，彷彿有淚水從我的眼角潺潺流下來，又彷佛有一隻手忽拂忽拭地擦落眼淚。

好累，眼皮無力地合上，隔絕了整個世界，我進入了無盡的黑暗中，沒有光，沒有聲，遠處似乎站著一個人，若即若離，我看不清她的臉龐。我想走近些，可是卻感覺有人在拉我的手，似乎想把我緊握的拳頭掰開，可是掰又掰不開，似乎有人在我耳旁說：「不怕。」「放鬆，放鬆。」我又一次迷迷糊糊地睜開眼，渺渺忽忽的身影漸漸清晰，病房裡昏暗的燈光將母親的側影打在我的臉上。

我看到了周遭的親人，看到了醫院的白色天花板和白色布簾，看到了身旁醫生的白色大褂。一連串的疑問向我腦海中襲來：「我怎麼進醫院了？難道我變成奶奶了？奶奶不是在住院嗎？我怎麼也住院了？我變成奶奶了，那奶奶去哪裡了？」瞬間又似乎聽見有人啜泣，像是蟄伏在暗影裡孤單無望的稚兒。稍稍偏轉頭，便看見眼睛紅腫的母親。那一瞬間，整個世界都安靜了，我聽不清母親講的話，只看見口型好像是在說：「沒事了，沒事了。」她在安慰我，一聲聲是安慰，一聲聲似召喚。她一直手摸我的額頭，摸我的頭髮，只怕一不小心，我就從她的指尖溜走了。

我的意識慢慢清醒過來，緊繃的身體緩緩放鬆，護士這才將一直拿在手裡的藥水推到血管裡。我感覺不到針扎進身體的疼痛，彷彿失去了知覺。我被抱到轉移床上，腦子卻還是處於半清醒的狀態。浮夢中，我聽見滾輪在走廊划過的「咕咚」「咕咚」聲，半睜的眼瞄到醫院走廊上方掛著的時間顯示牌「1：49」。啊，原來都那麼晚了啊。

我被推到樓上的重症監護室，身上布滿了五顏六色的線，鼻子裡也插上了氧氣管。家人把我安頓好之後，在醫院附近找了住的地方稍作休息。母親沒有離開，坐在床邊的椅子上，對我說：「再睡一會，多睡一會，睡飽了，人就會好些的。」注射藥物過後，意識已經完全清醒，之前發生的事情全然不記得，就好像那兩三個小時的記性被誰偷走了。我閉上眼睛，躺了一會兒，又睜開。猛地撞進那雙布滿紅血絲的眼眸，她就那樣靜靜地看著我，看著，不說話，眼圈裡還有淚水在打轉。我頓時覺得委屈極了，眼淚一下子湧上來，顧不上手上還插著針頭，一把抱住微微顫抖的母親，兩個人的眼淚奪眶而出。我知道，母親的內心像刀下砧，砧上刀，輾轉都是殘滅的碎痕。

這一趟鬼門關的經歷，讓我和母親的心更貼近了。因為父親在外開車，母親一直沒有告訴他，不論是奶奶還是我的事情，虛空的仍歸虛空，浮泛的照舊浮泛。樓上的重症監護室裡躺著我，樓下的重症監護室裡躺著奶奶，我不知道母親一個人是怎麼撐下來的。恍惚之間母親在那一夜蒼老了許多，清晨醒來隱約看見她的頭上爬了好幾根白髮，眉間的皺紋也犁深了許多。天日昭昭，我只恨母親竟為我這樣受凌遲苦。

為了讓奶奶好好接受治療不多想，我住院的事情，母親一直瞞著奶奶。每當母親踏進病房，我看見那一臉的疲憊，都想伸出手去抱抱她，想把她眉宇間的皺紋撫平。一個人要同時照顧兩個重症監護室的病人，還得瞞著其中一人不讓她知道，一定很難吧。我相信沒有人可以感同身受，我只知道，母親她一個人堅持下來了，她做到了，挺過了這個生命長河裡最大的坎兒。

憂生憂死的哀傷她能忍，殘肢斷腿的痛楚她也能忍，可我還是恨她為什麼要為不孝女忍得一臉模糊，強忍那一腔孤憤不敢發？我情願她大吼大叫宣洩來，情願她撲天慟地覓死活，情願老天爺瞎了眼，也不願看到母親那一臉模模糊糊的哀哀淚。

(中國時報)