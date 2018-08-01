2018年08月01日 04:10 中國時報 蕭瓊瑞

而面對二次世界大戰之後的時代，世界已從工業社會邁向後工業社會，解構的氛圍四處彌漫、拼貼的現象隨處可見；古今中外文化混合的例子，越來越多；歷史的時間與地理的空間，也產生前所未有的並置、錯置；絕對的結構主義思考模式，遭到無情挑戰。因此畫家如欲通過山水畫，來反映、表現、探索此一新時代的美學問題，就必須著手創造新的皴法以為因應。他說：「二十世紀後半出現的都市文明的快速擴張，水泥森林隨之出現；傳統農村景觀，從田野到梯田，從公路、隧道、鐵軌，到高速公路、高架捷運、地下鐵路，天上地下，全都被鋼鐵貫穿，鋼鐵山水已經成形，鋼鐵經驗也到處充斥。於是『鐵鋼皴法』便應運而生。」（〈「鐵鋼皴法」之誕生〉）

「鐵鋼皴法」不但用來表現後工業時代的鋼鐵山水，也可用來更新王維以來的雪景山水，「把科技與山水合而為一；把多重內外角度及上下觀點與山水合而為一；把新的雪山冰河凍原雄奇壯偉經驗與傳統的柔性雪山合而為一；把歷來各種畫雪法合而為一；把真實空間與虛幻空間合而為一；把最濃與最淡、極剛與極柔的筆法墨法合而為一；把現實與超現實、把描述的與象徵的合而為一；把寫境與造境、把詩與畫，再度合而為一。」（〈「高呼王維」雪滿天〉）

90年代的《碎鏡中國》、《鋼鐵山水》、《鐵鋼皴法》，乃至《瀟湘八景》、《臉譜書法》等系列，已經為21世紀的「回到未來」作出預告，而有《後現代自畫像》系列、《四十萬圖》系列、《高呼輞川》系列、《視窗山水》系列、《寂鏡生機》系列，及《無人機的世界》系列的產生。2016年，郭繼生為羅青的創作生涯整理編撰《詩人筆墨》研究巨冊，清晰地呈顯羅青近一甲子的藝術思維與表現。2018年，他獲得第七屆中國桂冠詩歌獎組委會所頒發中外首創的首屆「中國詩意繪畫桂冠獎」。

「回到未來」原是現代科幻電影的片名，也是現代科學打破過去的傳統認知，以為時間是一直線型的進化過程，今則轉為將時間視為一種圓型循環的存在，回到未來，也是回到過去；然一旦回到過去，已非完全的過去，而是一種具有未來特性的過去。

羅青七十大壽的大型展覽「回到未來」，提供我們另一種看待未來的全新觀點，也是對過往傳統的全新詮釋與再造。或許有人並不完全贊同羅青從理論出發的創作方式，認為創作實踐與理論建構是完全獨立的兩回事，彼此並不相屬、相依；的確，這種思維與創作的模式，或許並不適合所有的創作者，但羅青卻以他獨樹一幟的創作成果，證實了這個模式存在的可能性。尤其在這個只講技術、思維空乏的時代，羅青的存在，似正驗證：「創作的高度，取決於對傳統認知的深度。」這樣一個古老的說辭。

（完）

(中國時報)