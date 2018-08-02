銀行密報 藍委質疑！綠搬走105億

2018年08月02日 04:10 中國時報 楊佳穎／台北報導

搬錢三部曲、搬錢方式

扁政府有鐽震案，國民黨團昨踢爆，蔡政府以「台杉投資管理顧問公司」為名，推出「台杉水牛一、二號創投案」極似鐽震案翻版，行政院國發基金為最大股東，再加上公股銀行挹注，泛公投持股高達6～7成，銀行業密報，民進黨政府透過「搬錢三部曲」，已從銀行搬走高達105.5億元。

書記長曾銘宗強調，黨團會將相關資料移請監察院調查，後續也將持續搜集資料，不排除將投資台杉案的公股銀行董事長移送檢調。

台杉水牛創投 遭批鐽震案翻版

台杉管理顧問公司董事長是吳榮義，他在陳水扁總統第二任時，曾任行政院副院長。曾銘宗指出，民進黨疑似「搬錢三部曲」，把泛公股資金移轉至台杉。

曾銘宗說，第1步先在106年8月成立資本額1.26億元的台杉投資管理顧問公司，再於107年3月成立資本額50萬元的台杉生技；第2步由金管會在106年12月修正規定，將銀行轉投資創投比例由5％放寬為100％；最後再由這兩家公司提出台杉水牛一號、二號創投案向銀行募資，至今已從金融業搬了105.5億元。

曾銘宗進一步說，台杉投資管理的台杉水牛一號創投，規模46.5億元，管理費高達2.35％，1年管理費收入就有1億927萬元；而投資方中，國發基金出資16億元占股34％，兆豐銀與中華電信也各出6億元、占股13％，泛公股合計持股高達60％。

公股銀行挹注 賴士葆控高層授權

另外，台杉投資再100％轉投資台杉生技，台杉生技資本額50萬元，卻管理預計規模59.01億元的台杉水牛二號創投，管理費為2.5％，一年收入高達1億4752萬元，有71％是泛公股，包含國發基金20億、兆豐銀6億、合庫5億、一銀4.5億、華南銀3.8億等。

曾銘宗表示，政府推動成立台杉，名義上是要投資「5+2」產業，卻有3大問題，首先，錢來自泛公股的民脂民膏，卻設計成100％純民營，不受任何監督及規範；第二，投資的錢去哪裡？不公開也不透明，若有掏空，以投資失敗名義打消呆帳也名正言順；第三，台杉生技資本額只有50萬元，一年管理費收入卻近1.5億元，「有這麼好的生意？」這些收入如何花用，是否拿去做政治獻金、到處捐獻？應向全民講清楚說明白。

國民黨立委費鴻泰也直批，台杉的管理費收入這麼多，「你們可以去問問吳榮義1年薪水有多少？」這是標準的金融版鐽震案，他在7月初陸續收到幾家銀行密報，內部會議在討論台杉水牛案時，竟不列討論，而是用「報告案」通過，直接授權董事長全權處理，躲開董監事監督。

國民黨立委賴士葆則說，合理懷疑這些公股董事長是受蔡英文總統、行政院長賴清德等高層直接下令投資，否則一個只有50萬元資本額公司，卻擁有公股銀行鉅額投資，「這沒有高層授權及授意，董事長會這麼快做決定嗎？」

(中國時報)