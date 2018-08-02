電信惠台 台商台青省荷包！大陸門號來台 不算國際漫遊

大陸電信商推出全國不限量包月套餐，把港澳台也納入適用地區，對台青、台商和頻繁往來兩岸的民眾，堪稱一大福音。圖為大陸民眾使用手機的畫面。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

以往大陸民眾到台灣旅遊或洽公，用大陸手機門號電信費一律以「國際漫遊」計算，費用昂貴，但大陸電信業者「中國移動」日前從善如流，開出國企惠台第一槍，推出「全球無限尊享套餐」，打出「真正」全國不限量方案，將港澳台納入適用範圍，到台灣不再以國際漫遊計費，月費只需人民幣288元（約新台幣1440元），不止大陸人民受惠，赴陸工作、創業的台商或台青，也不用擔憂回台漫遊費「貴森森」，荷包大失血。

「大陸最不愛國的是誰？三大電信商，到港澳台都算國際漫遊；到台灣旅遊，手機通信全成了國際漫遊，當下我就傻了，難道大陸、台灣不算是同一個國家？啥情況？」這是3年前大陸網路上嘲諷三大電信商的脫口秀段子，但段子描述的情況，今後可能將慢慢變成「歷史名詞」。

中國移動不限量 港澳台全納入

對台商、赴陸讀書工作的台生或台青，辦大陸手機門號是必備事項，唯獨不便的是，短暫回台期間，必須把大陸門號漫遊功能關掉，或者直接關機，相當不便；若不小心忘了關機，或誤開漫遊功能，荷包大失血的慘劇立馬上演。

上述「手殘」慘劇，不少台商、台青都發生過，但未來情況可望改善。大陸今年初喊出降低手機資費與漫遊費，中移動等紛紛順應民情作出調整後，中移動日前更加碼推出「惠台方案」，瞄準頻繁往來兩岸的台商或台青，乃至短暫赴台旅遊的陸客等客戶群。

月費288人民幣 兩岸民眾都受惠

中移動的「全球無限尊享套餐」方案喊出「真正全國不限量，國內（含港澳台）流量不限量」，強調月費288元（人民幣）起跳，可享受國內（含港澳台）流量不限量的服務，對台生、台青和頻繁往來兩岸的民眾，堪稱一大福音。

儘管在台期間流量仍須遵循當地運營商的相關規定，即每天用量達2G後就會採取限速措施，不過，相關方案除大大節省台商、台青的荷包，更促進兩岸交流的便利，某種程度上，也符合大陸基於「兩岸一家親」的惠台理念。

經常往來兩岸的台青、首鋼集團創業公社總經理（港澳台及國際）鄭博宇就直言，中移動推出相關方案後，便利了台灣民眾，相信會有越來越多大陸其他運營商仿效，形成趨勢。

(中國時報)

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