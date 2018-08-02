美麗島民調大逆轉！近半民眾 接受一中原則復談

2018年08月02日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

兩岸政府談判協商要先接受同屬一中，是否贊成蔡總統與陸談判

美麗島電子報昨發布最新國政民調，46.3％民眾贊成接受「兩岸同屬一中」以恢復兩岸談判，僅36.7％不贊成，與1年半前相較，贊成和反對比例出現逆轉，對於兩岸對話停頓，多數民眾認為台灣政府應負較大責任。

蔡總統兩年前在520就職演說表示，會依中華民國憲法與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務。北京以「未完成答卷」回應，暗示蔡必須對是否接受「九二共識」做更清楚表述，但蔡顯然沒意願，兩岸關係至此冰封，風波不斷。

對話停頓 我方責任較多

民眾被問到是否贊成蔡英文在「兩岸同屬一個中國」情況下，與大陸政府談判？結果46.3％民眾表示贊成，36.7％不贊成，亦即近半台灣民眾贊成這樣做。

美麗島電子報董事長吳子嘉表示，同樣問題去年2月也做過調查，當時，贊成比例為36.2％，不贊成47.2％。換言之，過去1年半，歷經重重外交打壓，民眾對接受兩岸同屬一中態度，已明顯翻轉。

交叉分析更顯示，無論藍綠或中間選民，贊成蔡接受兩岸同屬一中情況下與陸談判比例，都出現顯著增加，不贊成比例則全面減少。

不贊成者 比例全面減少

去年10月民調也曾詢民眾「您認為目前兩岸對話明顯減少甚至停頓，台灣和中國哪一邊政府要負的責任比較大？」結果33.4％認為是「台灣政府」，31.3％認為「中國政府」，18.6％認為「兩邊政府責任一樣大」。

但此次民調卻顯示，認為「台灣政府」責任較大比例35％，較上次增加1.6個百分點；認為「中國政府」比例29.3％，減少2個百分點；認為「兩邊政府責任一樣大」比例也減少2.4個百分點。

吳子嘉說，儘管增減幅不大，但某種程度代表民眾對兩岸僵局誰該負責問題，已從過去「各打五十大板」，逐漸有更明確的認知。

施政失敗 鐵達尼撞冰山

民進黨大老林濁水表示，在一個台灣人認同和台獨認同遠高於中國人認同和統一認同的社會，出現這樣的民調數據，真是令人震驚。他說，台灣多數民眾接受一中為兩岸復談條件，很明顯就因施政失敗，民眾對台灣光榮感消褪是關鍵。他認為「台灣價值」已面臨危機，統治集團恐像鐵達尼將撞向冰山。

此次民調是在7月24日至26日進行，成功訪問1070人，在信賴水準95％情況下，抽樣誤差最大值為正負3％。

(中國時報)