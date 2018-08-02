民進黨總統參選人連任 機率百分百

對有民調指2020年總統大選賴清德支持度高於蔡英文，引發黨內微妙政治風向。立委段宜康昨在臉書明白指出，「扁系智庫當然是拿賴修理蔡」。圖為蔡總統（中）主持民進黨中常會前，坐一旁聆聽祕書長洪耀福（左）、立委陳明文（右）低語。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

親扁的新台灣國策智前天發布民調，行政院長賴清德參選2020大選支持度贏蔡總統，新潮流民進黨立委段宜康在臉書指出，「扁系智庫當然是為了拿賴清德來修理蔡英文」。同屬新系的民進黨副祕書長徐佳青昨受訪表示，民進黨是民主政黨，不管過去或是現在，「總統參選人連任機率幾乎是百分之百。」

親扁新台灣國策智庫前天發布民調，57.7％民眾不支持蔡英文競選2020連任，蔡若競選，僅贏國民黨主席吳敦義，至於2020最具總統相的人物，首推行政院長賴清德，深綠擁賴打英的意味濃厚。

徐佳青昨強調，民進黨長期制度與文化，不會因少數人操作就受到左右，「有些不必要政治操作適可而止」。

徐佳青說，事實上這個民調科學性有很大問題，民調基本原則是要建立在已發生事實上，去了解大家意向，但對於兩年後總統參選人是誰，完全以想像、抽象方式去問選民，在科學與客觀條件上，有很大問題。

至於是否為陳水扁操作特赦議題，徐佳青說，很多問題不是用這樣方式進行及回答，就像總統府祕書長陳菊所說，現在沒特赦扁的問題，很多案件在進行審理中，台灣是法治國家按制度來走。

段宜康昨在臉書發文表示，現在會把蔡英文民調數字盡可能壓低的，除了國民黨和泛藍智庫、媒體外，就只有扁家和親扁社團與媒體。國民黨和泛藍民調對蔡英文、陳菊、蘇貞昌和賴清德則一視同仁地，滿意度都是趨近零。

段宜康說，但親扁社團和媒體操作民調更惡毒，「他們不以動搖民進黨執政的基礎為滿足，他們還會盡力挑撥分化民進黨」，這些人平時視新潮流如寇讎，什麼時候竟然會抬舉起新潮流的賴清德了，當然是為拿賴清德來修理蔡英文！

(中國時報)

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