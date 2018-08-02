近半民眾 接受一中原則復談！新聞透視－期待兩岸和解 顧巴肚卡實在

2018年08月02日 04:10 中國時報 崔慈悌

大陸機艦頻繞台，還不斷打壓台灣國際空間，但願意「認同一中」換取兩岸協商的民眾卻增加，眼見兩岸緊繃，波及經濟民生，民眾對執政團隊愈來愈沒信心，寧可期待兩岸加速和解，「顧巴肚，卡實在」。

從美麗島電子報民調來看，願意接受一中原則談判的民眾，在全台各地，除台北市外，全是贊成者多過反對者，就連綠色大本營的南部地區也一樣，尤其中彰投地區，贊成比例甚至高達50.8％，亦即有過半數民眾都表示支持。

中彰投不僅是農業縣市，也是觀光重鎮，兩岸冷和，首當其衝的就是旅遊業，過去台中逢甲夜市人山人海，是全台夜市「稅王」，陸客急凍後，現在周邊商場租金從4萬降到1萬沒人要。

南投知名的溪頭也一樣，飯店高掛出售，過去一房難求盛況不再；彰化八卦山大佛周邊和鹿港老街商圈，生意都大不如前，陸客銳減帶來的乘數效應，已然浮現。

農業情況也好不到哪去，過去歉收時看不出來，但今年水果豐收，少了大陸市場，過剩農產品卻「無路可去」。

這還不是最慘，過去台灣品牌在大陸市場具一定地位，兩岸人來貨往，接觸頻頻，產品大量銷往大陸，台灣最自豪的餐飲、服務業，由來台陸客口耳相傳打下口碑，再到大陸設點，現在卻連台灣據點都撐不住。

對政府的失望，反映在年底縣市長選情。這次民調，最願意接受一中原則換取兩岸談判的中彰投地區，正是民進黨選情最吃緊縣市，為拉抬黨籍參選人，即使蔡總統8月中旬將前往中南美洲友邦，出訪前仍將規畫輔選中彰投，尤其選情搖搖欲墜的彰化縣，更是密集視察。

只是民眾已愈來愈沒信心，政府射出的多支箭都無法效奏，如果連兩岸和解都不可得，恐怕年底這一票，也很難投得下去了！

(中國時報)