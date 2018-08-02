扁酸慘了！有人看了民調不開心

扁昨天邊剪頭髮邊寫「新勇哥物語」，網友酸「手不抖，可回監獄了。」（摘自陳水扁新勇哥物語）

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中國時報
／台北報導

親扁的新台灣國策智庫日前所發布民調，引發「深綠擁賴打英」的議論，前總統陳水扁昨天在「新勇哥物語」就暗酸，「這下可慘了，聽說有人看了最新民調有點不開心，甚至拋出所謂的動機論，說民調在破壞內部團結。」

陳水扁昨在「新勇哥物語」發布「知己知彼百戰不殆的2020民調初探」，對同黨同志質疑民調不夠客觀，提出反擊表示，成立多年的「新台灣國策智庫」定期民調，有一定的口碑。客觀公正，不作假、不膨風、不縮水，頗具參考價值。

前天公布的民調，蔡英文民調再往下探，她的問題在哪裡？阿扁化身的勇哥解答，「應該是周邊的人吧？」說好話不是真話，對總統會有幫忙嗎？在所有可能的競爭對手中，蔡英文只能贏一個人吳敦義？其他與藍單一對決，或與藍白對抗，不管是誰代表國民黨，蔡英文卻全都輸？！為什麼會這樣？問題又出在哪裡？一定可以找到原因的！

勇哥說，比較令人擔心的是，2年半前大輸308萬票的朱立倫，如果捲土重來，卻可以在今年1月民調贏蔡6個百分點，這次則贏蔡11個百分點。甚至馬英九若東山再起，二度PK蔡英文卻毫不遜色，還可小勝1.3個百分點，難怪馬英九處心積慮想再戰2020！

在昨日貼文的最後一段，甫上任的法務部長蔡清祥在阿扁筆下，化身「勇祥」，首度登場，留下一句耐人尋味的話：「阿扁可以回來了！？」

(中國時報)

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