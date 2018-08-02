本夢比吸金 生技業綠影幢幢

2018年08月02日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

從宇昌案、浩鼎案，再到今年4、5月間，前教長吳茂昆相關的師沛恩、心悅生醫，生技公司捲入政治風暴，所到之處都有綠營人脈，民進黨為何對生技產業情有獨鍾？國民黨立委陳宜民分析指出，生技產業需要畫大餅「本夢比」，政界力量更能「推一把」，自然會找與其關係較好的綠營人士。

陳宜民說，生技業有個特性，新藥研發時間長，且必須經歷好幾階段臨床實驗，研發耗時，本夢比高，因此需要穩定資金投入長期研發。生技公司拉攏政界或醫界權威站台是常見的事，醫界和生技界本來立場就偏綠，自然會找綠營名人加持。

任宇昌董座 蔡開啟生技網絡

陳宜民表示，對生技公司而言，最好的狀況是有政府協助、公股投資，因此形成複雜的官商關係。政治人物被邀請掛名的情形很多，甚至很多股權可能是業者相贈。

回顧綠營的生技網絡，最早是蔡英文總統在2006年1月至2007年5月下旬，在前總統陳水扁第二任任期擔任副閣揆。她在副閣揆任內批准國發基金投資宇昌生技，未料卸任後，受前中研院長翁啟惠、李遠哲等人之邀，擔任宇昌董事長，當時蔡英文「拔刀相助」，還商請家族合資1億多元挹注宇昌，後來在她2012年、2016年競選總統時，屢次被藍營拿出來詰問是否有利益輸送問題，「宇昌案」和蔡英文形影不離。

捲入浩鼎案 翁涉貪汙罪起訴

翁啟惠則是在2016年初，因對浩鼎乳癌疫苗解盲結果發表談話，表示雖然統計學上沒有顯著療效，但是超過8成的病人產生免疫反應，不代表失敗等語，引發內線交易、背信、財產申報不實等疑慮。檢方認為翁啟惠利用院長身分介入技轉，被以貪汙罪起訴，目前仍在審理中。

吳茂昆則被指控盜用東華大學綬草專利，在美國開設「師沛恩」公司獲利，監察委員認為吳茂昆不僅未利益迴避，也有圖利疑慮，表決通過彈劾。

師沛恩爭議 吳遭監察院彈劾

吳茂昆的爭議更令人窺見龐大的綠營生技網絡。據指出，吳茂昆的師沛恩合夥人歐陽彥堂，同時也是心悅生醫董事，歐陽曾在吳茂昆卸任東華大學校長當月，轉了價值百萬元股票至吳妻戶頭。若細究心悅生醫組成，董事長蔡果荃之所以返台創立心悅生醫，就是受陳建仁副總統所鼓勵。陳宜民也曾指出，心悅「董事幫」在陽明大學校長遴選中，並未做到利益迴避。

(中國時報)