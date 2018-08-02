搞黑箱遭質疑 創投業批活該

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中國時報
／台北報導

國家級投資公司台杉，因投資不透明、管理費高，遭外界質疑是「民進黨搬錢三部曲」；不願具名的創投業者表示，政府想積極推動創投，就跳出來「完全」主導，比照新加坡淡馬錫、百分之百政府持股，否則，就放任由民間發展，走出一套商業模式，最怕像台杉這樣，政府主導、民間募資，如今被懷疑是政府搬錢三部曲，創投業說：「活該」。

台杉投資管理顧問公司實收資本額1.26億元，由國發基金出資40％，並推舉總統府資政吳榮義擔任董事長，堪稱是國家級投資公司。

創投業呼籲，政府既然已經是最大股東，更有將資訊公開、透明的必要性，況且，以投資推動產業發展為名，動機無可厚非。反之，面對國民黨團質疑，台杉仍以文謅謅的聲明稿回應，資訊不公開、透明，反而容易淪為爭議的開端。

創投業者以新加坡淡馬錫為例，每年定期在全球最具權威的華爾街日報刊登全版廣告，公開說明淡馬錫目前的投資組合、操作模式，公開、透明值得政府借鏡學習。

生技業者透露，過去創投非常熱衷生技產業，但投入後才發現，生技業回收期特別長，且新藥上市營收經常不如預期，風險大、不確定因素多，加上基亞、浩鼎事件的負面形象，現在資本市場非常冷淡，淡到連鑽研生技的分析師都轉行了。

因此，台杉成立水牛二號生技創投募集了59億元，生技業者認為，創投公司有必要將未來的營運、投資操作與目標，說清楚、講明白，千萬不要再以發展生技為名，最後淪為政治操作工具。

(中國時報)

本夢比吸金 生技業綠影幢幢 募集百億資金 台杉稱一切合法

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