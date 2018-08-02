前腳放寬投資上限 後腳就搬錢

2018年08月02日 04:10 中國時報 楊佳穎／台北報導

國民黨立法院黨團質疑，金管會配合台杉募資，大舉放寬銀行轉投資創投事業規定。黨團總召曾銘宗透露，去年12月金管會修正相關規定時，就接獲檢舉「民進黨想搬錢了」並開始注意，「結果真的來搬了」，接下來黨團也將繼續追蹤錢的流向。

金管會去年表示，為協助國內產業取得發展所需資金，並提升銀行業資金運用效率，在風險可控前提下，將放寬銀行對創業投資事業之持股比率上限，由現行5％提高至100％，預計將可導引約1000億元支應國內產業發展。

曾銘宗說，所謂「創投」，就是公司在成長階段，風險本來就較高，因此過去14年來金管會維持銀行持股比例上限5％規定；但如今一下子放寬到100％，金管會事後還稱有相關控管規定，銀行投資總金額不得逾淨值的3％，「都亂講的，淨值都是幾百億，3％就不得了！」

曾銘宗進一步說，去年金管會要放寬時，就收到檢舉，稱「民進黨想搬錢了」，當時自己就開始注意；近期募資也有人檢舉「民進黨已經在搬了」，同樣認為如此做法，資金都沒有受到規範、沒人管。

曾銘宗強調，在台杉水牛一號、二號創投募資名單中，兆豐銀都有出資占股，可見金管會有特別核准；但如今金管會已放寬持股比例上限，就應依照「一個業者原則上只能核准一家」原則，不能再放寬了。他強調，黨團將繼續追蹤相關資金流向，這兩天也會將案子報到監察院，請監院介入調查。

(中國時報)