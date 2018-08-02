「台杉案」如「鐽震案」翻版！新聞幕後－生技與軍火 和綠營糾纏不清

2018年08月02日 04:10 中國時報 呂昭隆

國民黨團昨日以「鐽震案」翻版形容「台杉案」，什麼是鐽震案？

前總統陳水扁在2008年卸任前，有意設立鐽震公司搞軍火，看準的是國防工業基金的錢，規畫的也都差不多了，董事長也內定由民進黨大老吳乃仁出任，眼看快到嘴邊的肉，因咬的太大口，把軍人嚇到，軍中有人擔心出事，終至爆發鐽震案而破局。

鐽震撥的算盤，是想動用國防工業基金，該基金由國防部長兼任董事長，操作模式是國防部出資9000萬元入股鐽震，並號令公營事業一起加入，再準備開子公司，預備動用20億元，資金來自國防工業基金；在持股比例上，控制官股比例不過半，好讓「民間人士」擔任董事長。

鐽震案之所以破局，是國防部對鐽震有疑慮，特別是動用數十億規模的國防工業基金，即使扁政府在大選前三催四請，但國防部遲不配合，資金不願到位。

就軍方立場言，扁政府搞鐽震，軍人雖聽命，但有限度，總不能搞到終身俸不保。軍人的疑慮是，萬一鐽震要求軍火廠商回饋「政治獻金」，或是軍火廠商為了想做成生意，主動以「政治獻金」給特定政黨回扣，豈不讓軍方沾一身腥，最後因軍方疑慮不肯出資，才讓全案曝光。這是鐽震策畫者，千算萬算沒算到的一步。

事實上，扁政府在卸任前，除了籌備鐽震公司外，還另設一個宇昌生技公司，由於國發基金高度配合，並趕在總統大選投票日前撥款，才會演變成宇昌公司過關，鐽震夭折解散不同命運。

生技業與軍火業，有個共同特性，都是所謂「10年不開張，開張吃10年」；扁政府卸任前，動用政府基金投資這種風險大卻又都是暴利的產業，必須承認布局高明，也能掌握到政府基金的巧門與神髓處，並充分加以利用。

民進黨沒有黨產，所以只要一執政，就動政府基金的腦筋，而且與時並進，很懂得包裝；民進黨雖不會搞出婦聯會、救國團這種「附隨組織」，但國防軍火工業或生技產業，日後與民進黨的利益必是糾纏不清。

(中國時報)