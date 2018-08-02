孫悟空鬧天宮 綠諷回天龍國

2018年08月02日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜頻出招，綠營忍不下去了！韓國瑜自比「孫悟空大鬧天宮」，迫使選戰至今一向冷處理的陳其邁調整策略，雖仍未親自迎敵，但找來同樣口才辨給的立委趙天麟當發言人，反嗆「高雄不是天宮，請天龍國的孫悟空留在首都大鬧就好！」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜連續2天安排在台北造勢、上政論節目，他先前自比「孫悟空大鬧天宮」，想到什麼就說什麼，不過他也強調，從來沒有「唱衰高雄」，而是誠實說出事實，並努力提出解決方案。

替陳解危 趙天麟上火線

陳其邁1日發表經濟政策，脫稿演出提到「希望比政策，比汗水，而不是淪為比口水的選舉」、「別人看好我們，我們別自己唱衰自己」，雖未指名道姓，但顯然是向對手韓國瑜喊話。

會後媒體詢問陳其邁對韓國瑜「天宮說」的看法時，陪同出席記者會的趙天麟立刻跳出來解圍，笑言「韓國瑜就交給我吧」；趙天麟說，韓國瑜自比孫悟空大鬧天宮，不過高雄一定不是天宮、更不是天庭，「台北天龍國比較像天宮！」

他強調，高雄需要會做事的人，韓國瑜試圖用文宣、自我催眠的民調影響選舉，相對陳其邁則是紮實提出許多重要政策，政策不見得能馬上吸引媒體標題焦點，卻是利民重要基礎，「選舉只剩下100多天，天龍國的孫悟空要鬧也OK，但請留在首都好好去鬧吧！」

高市議會民進黨團隨後也出面抨擊韓國瑜的「嗆聲公車」，以台語痛批「民進黨打拚苦做，國民黨拚命廣告」，指韓國瑜只會打口水戰，唱衰高雄。

韓開大門 高雄就有救了

韓國瑜得知綠營輪番開炮，哈哈大笑解釋「孫悟空大鬧天宮」是指高雄經濟，不能繼續走保守、閉鎖、消極的經濟政策，而是要開大門、走大路，像孫悟空一樣大幹一場、活力四射，聽起來很抽象，但總歸一句，「東西要能賣得出去，人要能進得來，高雄就有救了！」

韓國瑜日前說，一直在等可與陳其邁正面對決的機會，陳其邁陣營則定調參選人專心宣揚政見，政治攻防讓發言人及議會黨團處理，預計3日對外宣布組成發言人團，成員有立委、議員、律師及年輕幕僚，由趙天麟擔任發言人團召集人，迎戰韓國瑜。

(中國時報)