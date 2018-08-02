吳敦義強調 唯一支持楊文科

2018年08月02日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

國民黨行動中常會1日到新竹縣召開，林為洲則在台北召開記者會，公開民調結果及宣布脫黨參選，黨主席吳敦義則回應「我不會care任何事」、「他願意找誰、或誰關心誰，都是自由的事」，被問及林搶在被開除黨籍之前宣布脫黨，吳敦義也說「那是他的自由」。

吳敦義表示，原先新竹縣有5人表達爭取縣長提名的意願，本來要如基隆、新北、台北等縣市，以全民調方式，但5人中，有人不同意，因此5月底做出決議，責成提名審核小組，到新竹縣經多方協調和商量，找出最合適人選，最後在6月13日由國民黨中常會出席同志一致接受提名審核小組建議，提名楊文科。

「一票都不要漏！」吳敦義說，雖有人質疑新竹縣黨內有點分裂，但既已經過正常程序，也通過中常會一致表決通過，「傾全黨之力支持楊文科當選。」針對林為洲自辦民調，吳敦義說：「關於民調很難說的啦」，也有些經過全民調但現在陷入困境的狀況，「前幾年有『防磚條款』被灌票灌多少，難道痛苦的記憶都忘了嗎？」

吳敦義指出，他擔任行政院長時，楊在中科局，協助解決高科技廠商與農民間的衝突，懇託參與行動中常會的同志支持楊文科。縣黨部主委陳見賢也說，林為洲讓黨受到很大的傷害、讓主席背很多黑鍋。他強調，林為洲不是最強，楊文科也不是最弱，最強的人選是「國民黨提名的人」。

(中國時報)