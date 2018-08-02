馬郝子弟兵相挺 希望公車開進港都

2018年08月02日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市議員參選人羅智強、游淑慧發起「希望公車」計畫，號召網友捐款，100輛公車廣告經費達標後，首波選擇聲援以「一碗滷肉飯」打選戰的高雄市長參選人韓國瑜，盼為高雄帶來改變的春天，韓也向高雄鄉親喊話，這一次一定要選出優質市長帶領高雄未來發展。

羅智強和游淑慧1日邀韓國瑜舉辦「智強加油、國瑜更強」造勢活動，國民黨副主席郝龍斌也出席力挺，羅智強特別準備了爌肉飯便當，象徵幫韓的滷肉飯選戰升級。

羅智強說，截至前晚共募得606筆捐款、105萬元，速度超乎他的想像，13天就達標，和游淑慧討論後，受到「滷肉飯」選戰沒兵沒糧感召，要把募到的「爌肉飯」送到高雄，集結全台灣民眾力量，讓高雄創造改變，改頭換面重新出發。

他指出，100輛公車廣告標語「投韓國瑜給高雄改變的春天」，由來是詩人余光中很有名的一首詩《春天從高雄出發》，希望春天能真正來到，給有能力的人去改變高雄，創造高雄春天與繁榮，用100輛希望公車聲援韓國瑜，讓韓打一場漂亮選戰。

郝龍斌則說，韓國瑜是人氣王、網路聲量大，但選戰打得辛苦就是因為沒有資源，遠遠不能和民進黨比，雖然被人說接了一個不可能的任務，但他相信韓會創造奇蹟，如同電影一樣，最後把不可能變可能。

(中國時報)