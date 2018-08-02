道歉太晚了 惡檢遭簽報停職

2018年08月02日 04:10 中國時報 張孝義 、 李文正 、 許家寧 、 陳可文 、范振和、 陳志賢 ／綜合報導 、范振和、／綜合報導

花蓮地檢署檢察官林俊佑率警到幼兒園辦私案，引發輿論譁然，法務部檢察官人事審議委員會昨討論林的調職案，並通知林到場說明，林二度向檢審委員鞠躬致歉「對不起」，但檢審委員2小時熱烈討論後，決議簽報部長停止林職務，移送監察院彈劾。

二度鞠躬 移送監察院彈劾

林今年申請調動，第一志願是士林地檢署，消息一出即遭士檢反對，法務部原擬將林改調澎湖。但委員認為，澎湖編制4名檢察官，其中檢察官吳巡龍調最高檢辦事，剩下3人，若林調動至澎湖，會造成辦案人力不足，另桃園地檢也拒絕林的申請。

林說明時，先對15名檢審委員鞠躬，並說「對不起」，並解釋他是不滿園方對他4歲女兒遭霸凌刻意忽視，置之不理，並非針對幼童，林離開時，再次鞠躬對重創檢察官聲譽的歉意，但委員不滿林的說法，提議將林停職，並進行不記名表決，最後以9票贊成、4票反對以及2票廢票，決議簽報部長停止林檢察官職務，並移送監察院進行彈劾程序。

林的停職案，待法務部長蔡清祥核定後即生效，林目前月薪約12萬元，估算停職期間其月薪僅剩1萬6705元。

核定生效 月薪僅剩16K

蔡清祥昨指出，不管林俊佑調到哪裡，大家都不歡迎，像這樣的檢察官應檢討自己行為真是無地自容，希望所有檢察官引以為戒。

檢審會決議將林停職，幼兒園黃姓園長昨出面鞠躬淚謝家長及各界支持。黃對林不聽勸告，闖進教室，園方無力攔阻、未盡力保護學童向家長致歉，讓孩子受驚嚇「真的對不起」，對林道歉聲明稱女兒遭長期霸凌，但經縣府教育處派員調閱監視器，發現並無此事，還給園方清白。

檢審會開會期間，因一度傳出林將調任澎檢、留任花檢，引發澎湖及花蓮縣府強烈反對，澎湖縣長陳光復甚至致電法務部長蔡清祥表達地方反對聲浪，陳說澎湖不是回收場，澎湖人更非二等公民，對於言行有爭議的檢察官，法務部不該將人丟來澎湖；花蓮縣長傅崐萁則質疑法務部歧視花東人權？難道不能把有問題的檢察官調回法務部就近看管？

(中國時報)