高鐵東延 宜蘭跳腳 學者痛批

2018年08月02日 04:10 中國時報 王思慧 、 陳祐誠 、 胡健森 、范振和／綜合報導 、范振和／綜合報導

高鐵南延屏東尚未定案，交通部長吳宏謀前日接受專訪時指出，高鐵不只要南延到屏東，還考量到花東，昨日引發宜蘭地區反彈，學者更批評，交長不能只有「接地氣」，還要瞭解專家意見，沒經過評估就提出，想做就做，代價一定很高。

高鐵東延花東之說，讓宜蘭代理縣長陳金德1日怒斥，如果高鐵延伸到台東、花蓮，卻不提宜蘭，那宜蘭是怎麼了？是「被遺忘的時光」嗎？難道宜蘭是要宣布獨立了嗎？

交通部去年底委託顧問公司研究高鐵延伸屏東路線、站址兩項計畫，路線有兩種方案，方案一從高雄燕巢岔出，經費500億元，全長約13.2公里，車站與台鐵六塊厝共站；方案二從左營分岔，經費489億元，約17.9公里，車站與台鐵增設通勤站共站，皆尚未定案，預計8月底才會有期末評估報告，但兩方案都被認為效益太低。

高鐵南延屏東案都還沒定案，就連站址也沒定論，吳宏謀卻把花東也納入延伸考量，許多民眾認為，花東連條高速公路都卡環評，更不用說高鐵，現在就談「東延」言之過早，且成本一定提高，是否因選舉到了才開「芭樂票」。

淡江大學運輸管理系教授張勝雄表示，交通工程必須考量代價，台灣已有一條環島鐵路，還要花錢做第二條嗎？如果今天台灣挖到石油，變得像中東國家一樣有錢，當然想做就做，但現實情況是，高鐵東延要付出很高的代價，且是由全體國人承擔。

台鐵工務處路線科長陳文德表示，南迴鐵路所處地質屬破碎帶，尤其枋寮段鐵軌就在海邊的山上，不但邊坡脆弱，也很容易走山，認為不適合做鐵公路；甚至發生地震、颱風來襲時，路線常有崩塌情形，只能盡力搶修。若行駛時速高達300公里的高鐵行駛在破碎地形，難保不會發生事故。

(中國時報)