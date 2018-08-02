新聞透視－出包就流放 外島不是濫官垃圾場

2018年08月02日 04:10 中國時報 張孝義

花蓮地檢署檢察官林俊佑因辦私案被起訴，法務部檢審會討論過程中，一度擬將林俊佑調派澎湖，再次凸顯官場上的「流放文化」，似乎品性不佳的檢察官或調查局調查官，一旦出事，就改調到外島「發配邊彊」作為懲罰，但這種人事調動安排，完全無視外島民眾的感受，簡直是將外島當成「濫官垃圾場」。

封建社會有流放之刑，官民犯罪被判決流放千里，甚至發配邊彊予人為奴，不過，現今民主社會中，無論本島、外島民眾都享有相同的憲法保障，如果在台灣本島出包的檢察官在本島「人地不宜」，試問改調外島就能「人地皆宜」？如此豈非漠視了外島居民的權益？

然而，外島始終給人「低人一等」的次級感，出狀況的檢察官也不乏被調往外島，因涉貪被判刑的徐姓前檢察官，在案發前就是被調到澎湖，銷假由台灣返回工作崗位時被拘提；另某調查官因發生桃色糾紛，也被調往外島，顯示檢調機關在人事考量上，還是認為調派外島是「反省改過」的懲罰。

已在台灣本島成家立業的檢察官，出了狀況被調到外島，遠離原先的生活圈，加上本島往返間的不便，確實有懲罰的意味存在，畢竟這種情況下調外島，與到外島升官履新的心境大不相同，但是，這種人事考量，卻忽略了外島民眾的感受，直覺是把外島當成了垃圾場。

「大家都要燒垃圾，為什麼要在我家旁邊設置焚化爐？」就外島居民而言，生活資源本不及本島，以往因外島民風純樸，案件數相對較少，初分發的司法官很多先被派往外島磨練經驗，對外島民眾已經不甚公平；如果再將「犯官」調派外島「流放」當作懲處，就真的把外島當成了焚化爐、垃圾場，不但是對外島居民的歧視，更有違司法最重要的平等原則。

(中國時報)