購屋可貸9成 內政部構想暫停

2018年08月02日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

青年購屋大不易，營建署公布今年第1季房價所得比統計，全國平均要9年不吃不喝才能買得起房子，台北市要15年、新北市要將近13年，比前次公布統計稍增，年輕人更難在雙北市購屋。

青年購屋有多難，營建署統計會說話，營建署昨公布全國及6都「房價所得比」最新資料。「房價所得比」代表民眾要花多少年可支配所得，才能買到1戶住宅的數值。

以第1季全國房價所得比平均為9.08倍為例，意思是9.08年不吃不喝才能買房。台北市房價所得比為15倍，比起上次公布，增加0.01年，新北市房價所得比為12.75倍，比起上1季增加0.03年。在6都中，台中市要9.58年不吃不喝，桃園市要8.07年，台南市要7.29年，高雄市要8.16年，年輕人要吃要喝，就更難買到房子。

為了解決青年購屋壓力，內政部長徐國勇在接受本報專訪時透露，希望比照危老重建，提供信保基金信貸，讓青年購屋可貸款9成，讓自備款可降到1成。但網友認為，就算貸款9成還是有還款壓力，負面批評不斷，消息見報後，徐國勇當晚臨時告知次長花敬群，「暫停」這項「構想」。

對於「構想」一日之內大轉變，徐國勇解釋，這項構想並沒有什麼不好，只是還要再聽聽大家的意見，是否有更好的方式可以幫助青年購屋，內政部會持續評估，不會馬上實施。

營建署第1季統計也顯示，共有台南市、雲林縣、基隆市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣等6縣市，房價達到可合理負擔級等（貸款負擔率＜30％），買房難度稍高的有10縣市，包含台中市、彰化縣、新竹縣、高雄市、花蓮縣、桃園市、新竹市、宜蘭縣、南投縣、苗栗縣，貸款負擔率介於30％至40％之間；至於台北市、新北市的房價負擔難度最高，貸款負擔率≧50%。

所謂貸款負擔率，意指每月要負擔的房貸占家戶可支配月所得中位數的比重，比例越大，房價負擔越吃重。

(中國時報)