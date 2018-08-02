深澳電廠傳喊卡 府否認介入關切

2018年08月02日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 黃有容 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

深澳電廠衝擊綠營選情，親綠媒體爆料，在總統府祕書長陳菊等人斡旋下，府院黨高層已有共識，要對深澳電廠喊卡，目前只等行政院長賴清德拍板何時宣布停建。總統府昨天強調，涉及能源事務是由經濟部等行政團隊依權責與專業辦理，府方不會涉入。

對此，經濟部昨天低調，僅強調能源轉型依計畫推動中。據內部評估，如果深澳電廠強行興建，但在新北市政府已揚言不發燃煤許可執照下，未來即使深澳電廠建成，也會面臨無煤可用的窘境。

深澳電廠興建議題持續悶燒，新北市政府與民間反深澳燃煤電廠自救會日前紛紛向行政院提出訴願救濟，國民黨北北基宜桃市長參選人甚至大串聯，聲明連署「反對興建深澳燃煤電廠」公投，新北市長參選人侯友宜還點名要蔡英文總統「給市民一個明確的說法」。

本期《新新聞報》報導，蔡英文總統一直對興建電廠有疑慮，加上府祕書長陳菊北上帶來的幕僚、國策顧問劉進興，在評估後認為深澳電廠興建案在政治上扣分，專業上也沒有必要性，建議乾脆停建。報導指出，此建議獲得陳菊認同，在積極關切、斡旋後，近日行政院方面態度已轉向停建深澳電廠，就等行政院長賴清德做最終確認。

不過總統府昨天發出聲明強調，該報導是在未向府方查證下，逕稱陳菊、劉進興「關切、斡旋」有關深澳電廠興建事宜，實際上有關國家能源轉型工作，是由經濟部等行政團隊，依各自權責與專業辦理，府方不會涉入，更無所謂陳菊、劉進興關切等情況。

(中國時報)