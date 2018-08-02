倉卒上路首日 僅台南捧場！準公托簽約數 5都全掛零

2018年08月02日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／綜合報導 地方中心、／綜合報導

準公托上路首日六都保母簽約人數

公共托育新制1日倉卒上路，六都僅台南市有20位保母、5家托嬰中心簽約，其他五都均掛零，台南市府1日更請出多名保母代表力挺，全力為行政院長賴清德衝業績，各地保母對於要不要簽約仍在觀望中。

台南市褓姆職業工會理事長溫月桂表示，新舊制的勞動契約條件一樣，「沒有理由不簽署」，以行動鼓勵保母加入，台南市首日成果有20位保母簽署、5家托嬰中心簽約。昨天完成簽約的業者私下表示，新制剛上路，大家普遍都在觀望，為了避免現在收托的幼童流失，「早點簽一簽也可以免掉家長們擔心。」

設收費天花板 保母不滿

不過，多數保母對政府規定保母收費的天花板，頗有意見。溫月桂也代保母界發聲，認為齊頭式作法有待商榷，「政府希望催生，卻影響保母收入，不盡然公平。」台南市社會局回應表示，收費會隨社會物價波動，評估合理收費上限。

台北市昨天沒有保母簽約，市府社會局婦幼科長鐘雅惠表示，因保母周間都要帶小孩，預計本周末舉辦新制說明會，說明會結束後才會有。

新北市府社會局兒童托育科長林秀穗表示，一整天下來接獲無數詢問電話，多數托嬰中心業者憂心簽約後價格被合約綁死；保母則認為合約單方面保障家長權益，保母沒有受益還須承擔違規賠償的風險。

桃園約有2300多位保母，保母連署召集人莫儀萍說，相關細節都不清楚，最簡單的例子，保母自己帶小孩，哪有雇員？且保母沒勞健保也非勞工，細節都未定，要不要簽約，大家都在觀望。

台中市府社會局表示，昨天就有逾100多名保母表達加入意願，但首日保母簽約人數掛零。社會局解釋，這一次準公共化與托育一條龍其實沒有太大差異，保母主要是想要將收托小孩家庭的補助規定再確認清楚，因此詢問確定沒問題後再簽約。

細節未定 確認前先觀望

「不友善的政策，為什麼我要簽呢？」高雄市褓姆協會理事長張美寧表示，政策雖上路，但未收到政府公文與契約書，只能看網路上流傳的契約內容，但保母本就受居家托育服務中心管理規範，長期合作得很好，為什麼現在要再簽「不合理的合約」？

社家署署長簡慧娟表示，衛福部昨起啟動地方政府居家托育諮詢平台，邀集各家托育業者說明政策，去除眾人的疑慮。她鼓勵保母還是加入準公共化，因目前保母收托率僅46％，托嬰中心52％，可收托數與實際收托數差異不小，若家長領得多比較願意多送，經濟規模才會變大，保母不要抵制新制，盡快與政府簽約。

(中國時報)