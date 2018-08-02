2-5歲收費 教部專線釋疑

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中國時報
／台北報導

行政院推準公共化托育政策，但因匆促上路，民眾搞不清楚內容，被稱為「托育之亂」。教育部長葉俊榮昨表示，公共托育是一個非常重要的政策，教育部負責其中2到5歲部分，國教署將成立專案辦公室及提供專線電話，解答民眾的疑問。

昨天稍晚，教育部國教署立即成立專線（02）22565379、（02）22565366，提供民眾詢問關於2至5歲小朋友就讀公立、非營利、準公共化幼兒園（私幼和教育部合作）的收費狀況，今天開始上線，服務時間周一至周五每天上午8時至下午5時，預計持續1個月。

在行政院準公共托育政策中，教育部負責2至5歲小朋友讀幼兒園部分，昨天起，不管是進入公立幼兒園、非營利幼兒園或是加入「準公共化教保機制」的私立幼兒園，家長負擔的費用都大幅降低，不過方案內容複雜，讓人搞不清楚。

葉俊榮昨在教育部部務會報中表示，公共托育政策非常重要，不僅要托育得到，還要托育得起，甚至要托育得好，他希望教育部同仁全力以赴，將這個政策做好。

葉俊榮說，現在家長及托幼機構對這項政策有很多疑問，教育部必須幫忙釐清，並主動提供服務。因此國教署將成立專案辦公室，並設立單一窗口，來解決民眾的疑問。

教育部國教署副署長許麗娟表示，除了提供專線解答民眾疑問外，關於2至5歲小朋友讀幼兒園的懶人包最近也會出爐，她最近也陸續跟全台15個縣市政府負責相關業務的人座談，讓他們深入瞭解這個政策的內涵後，可以在第一線面對家長。

(中國時報)

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