氣溫飆高 用電紀錄能破的全破了

2018年08月02日 04:10 中國時報 王莫昀 、 廖德修 、李宜秦／台北報導 、李宜秦／台北報導

日頭赤炎炎，氣溫狂飆，全台用電再破紀錄！昨日13時54分尖峰用電攀升至3735.1萬瓩，突破7月31日才寫下的歷史紀錄，用電量大增下，卻發生民營電廠火力機組故障，供電少掉60萬瓩，所幸天公作美，太陽能、風力加上水力發電挹注，備轉容量率達6.17％，維持供電吃緊黃燈。

烈日下在外工作的勞工，是熱疾病的高危險族群，勞動部提醒雇主須採取相關熱危害預防措施，避免勞工出現中暑、熱痙攣、熱衰竭等狀況，職安署8月起將實施「夏季高氣溫營造作業安全衛生專案檢查」，若雇主沒有加強必要的預防職災之安全措施，導致勞工產生熱疾病，將依法開罰3到30萬。

台電原預估昨日尖峰用電創今年新高，達3700萬瓩，到了昨日中午發覺氣溫直直升，上修尖峰用電達3740萬瓩，果真近下午2時，全台用電飆上3735.1萬瓩，創下歷年8月新高、今年以來新高、歷史尖峰用電新高，由於全台熱到如烤蕃薯，也還寫下歷年每小時平均用電及歷年日均用電新高，共刷新全台用電5項紀錄，官員指出，「幾乎能破的紀錄，全破了！」

昨天最高溫出現在宜蘭土場測站，飆到攝氏38.5度，花蓮富源37.8度居次，台北市也有37度。所幸極端的高溫可望稍微緩和，氣象局預報員劉沛滕表示，今天受到西南風的影響，中南部午後有陣雨、甚至大雨的機會。北部則有雲雀颱風外圍雲系所帶來的一些水氣，也會有下雨機會，但雨勢不如中南部。

氣象專家吳德榮也指出，今明兩天由於雲雀颱風外圍環流引進較多水氣，午後對流發展，降雨範圍較大、雨量也比較多。而清晨的陸風環流，也將為西部沿海帶來局部陣雨及雷雨，甚至有較大降雨的機率。

展望今日，即使氣象局推估平均氣溫下降2度，受到熱累積效應影響，台電仍拉高尖峰用電預期，由之前預期的3700萬瓩，提升至3720萬瓩。

因應用電量成長，台電下半年如試車順利，應會有裝置容量90萬瓩的通霄電廠第2組複循環燃氣機組，與80萬瓩的林口火力電廠新3號機加入供電行列，成為供電新生力軍。

(中國時報)