科學家警告 60年後熱死人數多20倍

2018年08月02日 04:10 中國時報 實習編譯趙世勳／綜合報導

全球暖化日益嚴重，今年夏天北半球異常酷熱，炎熱天氣引發乾旱、山林野火和水資源短缺。最新報告指出，到2080年全球熱死人數恐比現在多20倍。

在東亞，日本、南韓、北韓皆酷熱難熬，日本氣象廳最新天氣預報顯示，未來一周將持續高溫，民眾應隨時補充水分。在北美，熱浪所引發的野火重創北加州一些農業郡縣，最近南加州也爆發新的野火威脅，今年夏天加州野火可謂漫無止境。

在北歐地區，天氣炎熱乾燥，造成水力發電不足，電價飆升。北歐水資源豐富，水力發電比例很大。在芬蘭，水電占23％，挪威水電比例更高達90％。然而今年夏季北歐降雨量普遍偏低，導致水電供應短缺。

南、北半球相較下，研究人員發現南半球中緯度地區雖也出現暖化，但季節性差異較小，而北半球夏季暖化程度大於冬季，季節性溫度變化在擴大，加上土地面積大、海洋小，變化更明顯。

去年11月，來自184個國家的1萬5000位科學家撰寫了一篇全人類面臨危險的「新警告」，提醒大家人類當前的環境破壞和地球暖化危機，已到了臨界點。

早在1992年，科學家聯盟即發出過警告，獲得1700位科學家簽名支持。但如今的情況，要比四分之一世紀前更糟糕，幾乎所有發現的問題都更嚴重，只有臭氧層的空洞有所改善。其他威脅都變得更糟。

科學家呼籲，「我們都必須認識到，地球及其生態系統，是我們唯一的家園」、「為了避免人類的巨大災難，我們需要在管理地球和生活方式上做出重大改變」、「在這些變化永遠無法逆轉之前，留給人類時間不多了。」

(中國時報)