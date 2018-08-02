盧燈茂領南臺科大邁向新世代

2018年08月02日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

南臺科技大學1日舉行新任校長盧燈茂就職典禮，盧燈茂在南臺任教33年，一路從機械工程系講師、副教授、教授晉升學術副校長、行政副校長，教學、研究、行政並進，更是首位從南臺學術、行政體系培養的學校領導人，他宣示未來將以嶄新思維帶領南臺邁入新世代。

擁有國立成功大學機械工程研究所博士學歷的盧燈茂，1985年進入南臺科大任教，從機械工程系講師、副教授、教授、機械工程系主任、機電科技研究所所長、奈米科技中心主任、工學院院長、學術副校長、行政副校長，承擔校長大任，外界認為，這可以說是南臺用人唯才的明證。

盧燈茂去年11月接下代理校長重擔，9個月來兢兢業業，展現穩健踏實做事風格，他於就職典禮中指出，在南臺33年，見證各項革新、進步，懷著一顆感恩的心接下校長重擔。

他說，未來也將維持南臺辦學品質，尤其，面臨少子化生源減少、招生困難、高教品質備受考驗等大環境下，南部私立科大衝擊不小，未來持續戮力投入人才培育、技術研發，卯力為「南臺科大」金字招牌增添光芒。

盧燈茂強調，大學教育任務以人才培育、技術研發和社會責任為主軸，帶領南臺走進新世代、迎向新挑戰，他責無旁貸。

甫上任的他已制訂多項方針，包括提升師資與行政人力素質、修訂公平聘任和升等制度、爭取多元經費收入、配合產業趨勢和政府政策，發展學術研究重點，重整跨域研究團隊、發展技研中心、提升國際聲望與國際招生，深化國際教育認證（IEET、AACSB）提升教學品質及增加國際產學合作、海外實習和新南向招生等。

南臺科大董事長張信雄表示，要辦理一所卓越學校，最重要的莫過於師資、設備與學生這3點，期勉盧燈茂校長未來持續更新，讓南臺走在潮流的最前端，持續強化產學合作，課程規畫也要符合社會需求、經濟發展，積極拓展海外招生等面向，招收好學生，力求差異化，未來南臺還將發展國際學院，深化國際視野。

(中國時報)