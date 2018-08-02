與神同行 墨航墜機 103人全生還

2018年08月02日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

與神同行，見證奇蹟！墨西哥1架幾乎滿載的中型客機昨日下午剛起飛不久，疑因天候不佳意外墜毀。機上99名乘客與4名機組人員無人喪命，大多數乘客在快要被大火吞噬的緊急情況下順利逃出機艙，這項奇蹟讓生還乘客也忍不住大呼「感謝上帝」！

機身破洞反成逃命出口

餘悸猶存的47歲女乘客佛羅瑞絲表示，她帶著16歲女兒搭上這班編號AM2431的墨西哥航空（Aeromexico）班機，飛機準備起飛時，因天候惡劣，能見度已開始變差，「爬升到空中後，感覺剛要開始水平飛行，就突然往下墜落」。另名女乘客稱，「我猜我們掉在跑道上，因為地面很硬。飛機著陸後又在地上滑行了一段距離，才終於停下來。」

飛機最後停在距離跑道盡頭數百公尺草叢中。佛羅瑞絲餘悸猶存說，走道上都是從上方置物櫃掉落的行李，滾滾濃煙馬上包圍了機艙，「火苗不斷竄出，我嚇得趕快解開安全帶」，她發現機身有破洞，帶著女兒逃出。期間她還看到1個小女孩因腿部燒傷，痛得大哭。雖然她與女兒的證件、行李都付之一炬，「我真的覺得自己很幸運，感謝上帝！」

巨響後連2次強烈衝擊

還有乘客表示，事發前他聽到巨大的「砰」聲，接著「感覺到連續2次強烈衝擊」，然後機身猛烈震動。有乘客看到飛機左翼觸地，2具引擎也從機身脫落。由於機腹逃生門在降落時受損，無法開啟，所幸機身斷裂可以讓他們逃離，才不致被烈火吞噬。

機上許多乘客在急難中發揮互助精神，協助同行親友與不認識的旅客逃生，還有乘客從破洞離開機艙後，步行到附近的公路上求救。大批心急如焚的家屬趕到機場外等候，幸好最後傳出好消息，他們也鬆了一大口氣。

機長重傷需動脊椎手術

墨西哥國際航空總經理柯內薩指出，出事班機原訂於當地時間下午3時許從墨國北部杜蘭戈（Durango）飛往首都墨西哥市，機上載有88名成年乘客、9名兒童、2個嬰兒，以及2名空服員和正副駕駛，共103人。其中97人受傷送醫，但大多數人受傷「非常輕微」，駕駛傷勢最嚴重，需要進行脊椎手術，另有1名年輕女乘客全身25％燒傷，2人目前情況穩定，暫無生命危險。

杜蘭戈民防局發言人卡杜薩表示，飛機起飛時遇到雹暴，「駕駛嘗試緊急降落，但墜地後隨即起火」。事故原因待調查確認。

本次發生事故的機型為巴西航空工業生產的ERJ-190AR短程客機，機齡約10年，墨西哥國際航空在1986年8月曾經發生空難，1架飛往洛杉磯的客機在降落前墜毀，導致機上64人死亡、地面15人死亡。

(中國時報)