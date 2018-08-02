7月PMI增速 創18個月新低

2018年08月02日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

中經院昨公布7月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為56.1％，指數下跌2.2個百分點，雖然是調查以來最長的擴張期，但卻出現自2017年2月以來最慢的擴張速度；中經院院長吳中書點出，陸美貿易戰糾紛短期內難以消除，廠商下單、投資以及對未來半年看法皆轉趨保守，製造業成長幅度趨緩。

台灣經濟仍處擴張階段

中經院也同時公布非製造業採購經理人指數（NMI）為57％，受暑假、中元節檔期拉貨影響，指數反而上揚2.3個百分點，與PMI走勢不同；PMI、NMI皆以50％作為榮枯線，指數高於50％代表景氣呈現擴張，因此，兩大指數雖然走勢不同，但中經院解讀，台灣經濟仍處於擴張階段。

值得注意的是，非製造業與製造業者，對未來6個月的景氣狀況看法指數都大跌，指數下跌幅度分別為6.2與5.3個百分點，非製造業更是中斷連續10個月的擴張，跌到46.8％，呈現「快速緊縮」狀態。

非製造業景氣預測保守

中經院助理研究員陳馨蕙分析，非製造業廠商對未來景氣預測保守，與年金改革、年底選舉有很大的關係，這些因素干擾了買車、買房、住宿餐飲等民間消費，很多退休公教人員乾脆「宅」在家，手遊、遊戲產業「宅經濟」反而異軍突起。

國發會副主委鄭貞茂昨正式走馬上任，面對6月景氣燈號分數驟降7分、轉為黃藍燈，7月PMI擴張速度放緩等挑戰，仍樂觀看待台灣下半年景氣；鄭貞茂認為隨著前瞻基礎建設等公共工程啟動，將對下半年經濟成長率帶來挹注，全年經濟成長率可望上修至2.65％以上。

國發會仍樂觀看待景氣

鄭貞茂進一步指出，即使全球主要經濟體的成長走勢不一致，但政府積極解決「五缺」問題，上半年台灣靠出口、消費帶動經濟成長，若下半年能將投資補起來，經濟成長率上修機率是很高的。

(中國時報)