中油領軍 雙印建石化大本營

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中國時報
／台北報導

力拚當新南向旗艦計畫，中油石化聯盟大舉南向，錢進擁有人口紅利的印度、印尼設石化基地。中油昨日宣布，擬砸2022億元在印度西部古吉拉底省阿達尼集團（Adani Group）蒙德拉港經濟特區一帶，或印度東部奧里薩省巴拉迪浦港的石化工業園區，設置乙烯年產100萬噸以上的一貫式石化園區。

據瞭解，在印尼設點計畫也未停歇，中油領軍的石化聯盟正與當地國營石油公司Pertamina，評估4處地點，尋找合適地點，計畫合資打造年產能100萬噸乙烯輕裂廠。一舉投資雙印，全面拓展海外市場，不無可能。

「煉油事業可能萎縮，但高值化石化產業卻當紅！」中油主管指出，石化衍生原料、成品高達約13萬種，涵蓋食衣住行各領域，為此，擁有人口紅利利基，但人均乙烯用量偏低的新南向國家，是台灣國家隊可積極評估拓展生產基地與市場的地方。

中油石化聯盟響應印度政府Make in India (在印度製造）政策，日前赴當地考察，中油總經理李順欽昨表示，若評估後具經濟效益，中油規畫將投資2022億元新建石化園區。

目前評估地點除之前考慮的印度總理莫迪故鄉、西部的古吉拉底省投資1700億台幣，與阿達尼集團的合作案外，另也評估與印尼國營石油合作，在東部奧里薩省巴拉迪浦港新建石化園區。

據瞭解，由印度政府出面的奧里薩省園區，具備離港口僅5公里優勢，且用地已由當地政府規畫為石化園區，可撥用面積約320公頃，至於古吉拉底省取得面積則可達400公頃，但距離港口較遠約30公里。

李順欽強調，在印度新建石化園區，必須以具有經濟效益為前提，中油已委託國際顧問公司進行可行性評估，預計9月報告出爐，視經濟效益、合資合作對象、台灣中下游建議等綜合條件明朗後，決定是否投資。

(中國時報)

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