桶裝瓦斯漲 家戶月支出增72元

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中國時報
／台北報導

國際油價攀升，中油宣布今起桶裝瓦斯每公斤調漲1.8元，經銷商每公斤均價創7個月新高，亦即20公斤裝桶裝瓦斯每桶上漲36元，一般家庭月用2桶將多支出72元，每月用量約15至20桶的小吃攤，成本則增加540至720元。

而天然氣雖每度微幅調漲2.99％、約0.33元，以中油直營竹苗家庭用氣為例，每度價位來到13.53元，也寫下35個月新高。

不過，中油表示，近來國際油價飆漲，雖然日前產油國供應看增、美國總統川普對伊朗釋出善意下，7月31日略為回跌，但已然造成液化石油氣（桶裝瓦斯）與天然氣價格走揚，目前桶裝瓦斯方面，中油每公斤仍吸收2.8元，每月吸收成本即近2億元，天然氣更吸收了16％的漲幅。

中油指出，8月份液化石油氣國際合約價格（CP）較上月上漲，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調漲1.8元，6月未調足的每公斤2.8元，將於日後跌價時再回補。

天然氣部分，依據政府核定的天然氣價格公式計算，8月份國內天然氣價格因為原油價格上揚，致氣源成本增加而應調漲，惟配合政府穩定物價政策，僅於權限範圍內微幅調漲國內各類用戶天然氣價格，平均調幅2.99％，每度約調漲0.33元，以家庭用戶每月平均用量約30至45度計算，每月增加約9.9至14.85元。

(中國時報)

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