鄭優提建構智慧城市解決方案

台灣智慧城市產業聯盟新任會長記者會，經濟部工業局長呂正華（左起）、台北副市長林欽榮、新任會長鄭優、桃園副市長王明德及高雄副市長楊明州一同出席。（王德為攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

中華電信董事長鄭優接任台灣智慧城市產業聯盟新任會長，揭露打造台灣成為全球智慧城市解決方案的構想，除了台北市之外，像是桃園正在發展自駕車，高雄對智慧城市應用也很重視，希望藉此吸引國外業者來台取經。

高雄捷運昨宣布與萬事達卡合作，最快年底前，就能用信用卡直接「嗶」入高捷閘門，對外國旅客來說，不用再買交通票卡，高雄也將成為繼倫敦、新加坡後，全球第三個採用此技術的城市，朝邁向智慧城市又跨出一步。

由中華電信與智慧城市產業聯盟成員共同籌辦的「2019年智慧城市展」，將於明年3月26日至3月29日登場，除首次舉辦「AI、50」活動，邀請全球50家有特色的AI新創企業，還有150位城市首長與會，並請首長們帶領該城市資訊主管、企業商務團與跨領域專家一同來台。

鄭優強調，隨著參展的海內外業者愈來愈多，各縣市與物聯網相關產業也積極投入，成果逐漸顯現，這是非常有意義的事情，未來要把智慧城市展變成全國性活動，進而帶動地方發展，並落實台灣科技之島的目標。

智慧城市推動進度上，高雄規畫從大眾交通為起點，逐步打造高雄成為北亞的第一座智慧城市。高捷董事長郝建生說，透過開放性支付系統連結通路，才能加速打開國際市場、與世界接軌，提高生活的效率及便利性。

郝建生表示，高捷閘門將陸續改裝，除了四大交通票證外，未來國內外銀行發行的萬事達卡，不僅實體卡片，手機（國際三大Pay）也都能用，首年若實施得不錯，會再導入其他品牌信用卡，並推廣至輕軌及其他運具。

(中國時報)

桶裝瓦斯漲 家戶月支出增72元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。