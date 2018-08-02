鄭優提建構智慧城市解決方案

2018年08月02日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中華電信董事長鄭優接任台灣智慧城市產業聯盟新任會長，揭露打造台灣成為全球智慧城市解決方案的構想，除了台北市之外，像是桃園正在發展自駕車，高雄對智慧城市應用也很重視，希望藉此吸引國外業者來台取經。

高雄捷運昨宣布與萬事達卡合作，最快年底前，就能用信用卡直接「嗶」入高捷閘門，對外國旅客來說，不用再買交通票卡，高雄也將成為繼倫敦、新加坡後，全球第三個採用此技術的城市，朝邁向智慧城市又跨出一步。

由中華電信與智慧城市產業聯盟成員共同籌辦的「2019年智慧城市展」，將於明年3月26日至3月29日登場，除首次舉辦「AI、50」活動，邀請全球50家有特色的AI新創企業，還有150位城市首長與會，並請首長們帶領該城市資訊主管、企業商務團與跨領域專家一同來台。

鄭優強調，隨著參展的海內外業者愈來愈多，各縣市與物聯網相關產業也積極投入，成果逐漸顯現，這是非常有意義的事情，未來要把智慧城市展變成全國性活動，進而帶動地方發展，並落實台灣科技之島的目標。

智慧城市推動進度上，高雄規畫從大眾交通為起點，逐步打造高雄成為北亞的第一座智慧城市。高捷董事長郝建生說，透過開放性支付系統連結通路，才能加速打開國際市場、與世界接軌，提高生活的效率及便利性。

郝建生表示，高捷閘門將陸續改裝，除了四大交通票證外，未來國內外銀行發行的萬事達卡，不僅實體卡片，手機（國際三大Pay）也都能用，首年若實施得不錯，會再導入其他品牌信用卡，並推廣至輕軌及其他運具。

(中國時報)