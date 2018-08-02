美威脅 2000億陸產品關稅10％變25％

2018年08月02日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰進一步升溫。路透報導，川普政府打算把價值2000億美元大陸輸美商品加徵的關稅，從原本計畫的10％提高到25％，加強施壓迫使北京在談判讓步。此外，美商務部1日宣布制裁名單新增44家大陸軍工企業。一般認為，昨日是大陸建軍節，美方針對北京意味十分明顯。

美國7月初對價值340億美元的大陸商品加徵25％關稅，陸方以牙還牙，也對美進口商品加徵關稅，局勢僵持不下。美方對第2波160億美元陸進口商品的審查期8月1日結束，最快可能本周內就會生效。

加強施壓 逼陸返談判桌

美國總統川普已揚言要對額外2000億美元商品加徵10％關稅，消息人士指出，未來幾天發布的《聯邦公報》（Federal Register）中，可能將10％稅率調高到25％，最快在今日發布，利用極限施壓逼迫北京重返談判桌解決衝突。消息人士表示，川普指示美國貿易代表萊海澤將關稅稅率提高到25％。

但消息人士也說，這項稅率調整的計畫還未拍板定案，也許還會有變數。

加稅仍未拍板 還有變數

根據美國貿易代表署的一般程序，一旦決定將稅率從10％調高到25％，20日至23日將舉行公聽會，針對2000億美元商品加徵關稅的公眾評論期將於30日結束，提高關稅必須在聽證會前宣布。

川普上月20日接受CNBC專訪時放話，已經做好對總值5050億美元（約台幣154兆元）陸進口商品加徵關稅的準備。他說，「我這麼做是為國家做正確的事。我們被大陸剝削太久了。」

陸建軍節 刻意發布制裁

另外，美國《聯邦公報》1日刊載美國商務部消息，宣布對8個大陸企業集團及旗下36間旗下公司，共計44間軍工企業列入封鎖名單。商務部指出，基於國家安全及外交政策利益作有關決定。有關企業的所有出口、轉口及轉移均須經美國當局審核批准。

涉及公司包括中國航天科工公司第二院及旗下研究所、中國電子科技集團公司第13、14、38及55研究所及下屬單位、中國技術進出口集團、中國華騰工業及河北遠東通信。商務部也修訂封鎖名單，在已列名的成都嘉石科技附加3間旗下公司。另外，在歐洲市場份額居第一位，美國市場居第二位的海康威視也在其中。

(中國時報)