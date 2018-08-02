陸反擊 美施壓訛詐不會起作用

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中國時報
／綜合報導

川普政府擬將價值2000億美元大陸進口商品關稅從10％上調至25％，大陸外交部發言人耿爽昨回應說，美方的施壓和訛詐不會起作用，陸美對話需建立在規則和信譽上。

陸媒則分析，近日中央政治局針對當前經濟情勢作出「穩中有變」等新提法，就是指陸美經貿摩擦的鬥爭規模和衝擊力，都是史無前例。

針對美方可能提高對中方經貿施壓力道，耿爽昨在大陸外交部記者會上強調，如果美方採取進一步升級舉動，中方必然會予以反擊，「我們會堅決維護正當合法權益。」耿爽表示，對話必須建立在相互尊重和平等的基礎上，建立在規則之上，建立在信譽之上，單方面的威脅和施壓只會適得其反。

陸美貿易戰白熱化之際，中共中央政治局7月31日會議出現不尋常的新提法：「當前經濟運行穩中有變，面臨一些新問題新挑戰，外部環境發生明顯變化。」

陸媒「牛彈琴」解讀，「穩中有變」這種提法非常罕見，因為在4月24日的研究經濟形勢會議上，政治局對外部環境的判斷，還是這樣14個字：「世界經濟政治形勢更加錯綜複雜」。現已由「更加錯綜複雜」變成「發生明顯變化」。

文章稱，熟悉國際局勢的人應該清楚，這毫無疑問指的是陸美經貿摩擦，川普政府磨刀霍霍，對陸發動貿易戰，這次鬥爭的規模和衝擊力，是史無前例的。

因此，文章認為，這已不是錯綜複雜的問題，而是「明顯變化」，鬥爭還在繼續，具有長期性、複雜性、艱鉅性。下半年經濟工作有挑戰有壓力，「這是一個相當清醒的認定」。

此外，會議通稿還有這樣一句話：保護在華外資企業合法權益。在貿易戰硝煙瀰漫之際，這句話極具針對性。越是這樣的時刻，越要改善營商環境，保護外資企業合法權益。

(中國時報)

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