陸貨運量大跌 洛城首當其衝

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易大戰開打，與大陸經貿往來密切的加州首當其衝。全球透過海運輸美的商品，高達4成經由南加州的洛杉磯與長堤兩大港入境，民主黨籍的洛杉磯市長賈西提痛批貿易戰「愚蠢」，恐導致兩大港貨運量大減2成，20萬個工作機會因此流失，扼殺經濟成長。

洛杉磯港是全美最繁忙的貨櫃港，而據2017年數據，大陸正是洛城的最大貿易伙伴，去年從大陸進口商品就高達1450億美元，因此該市對美陸貿易交鋒感受尤深。

賈西提估計，受貿易戰全面開打拖累，洛杉磯和長堤港的貨運量將重摔20％，其中將近一半是與大陸相關的貨運量，物流業者與碼頭工人勢必第一個中箭落馬，「鐵定會見到工作機會變少，工時降低，薪水刪減，這些都是對人們的實際衝擊。」洛城的經濟成長也可能落至慘澹的0到1％，去年國內生產毛額年增率為3.2％，若沒爆發貿易齟齬，今年原本預期經濟可擴張5％到6％。

正率團造訪香港、東京、胡志明市、首爾等亞洲大城訪問的賈西提指出，「貿易戰開始變成現實了」他說，川普政府調高鋼鋁關稅後產生了連鎖反應，大陸鋼品價格上揚，基礎建設營造成本連帶走高。洛城打造15條輕軌、公車專用道等的方案，目前已經順延。雖然賈西提認為，洛城的經濟夠強健，應耐得住這波貿易戰帶來的衝擊，不過他接受《南華早報》訪問時坦言，這並不代表就能發動愚不可及、且或可避免的貿易戰。

賈西提告訴英國《金融時報》，在川普政府「嚴重」損害美國在海外的地位之際，對洛城和美國當地的領導人來說，與貿易及投資夥伴保持密切合作至關重要，「我不是個悲觀主義者，但重點是，短期內我們會遭遇多少損害？」這位可能出馬角逐2020年總統大選的市長批評，川普政府總是先開槍再問有沒有問題，令他非常挫折，「企業會為未來10年打造計畫方向，但華府只著眼於未來的10小時甚或10分鐘。」

不過他強調，雖然美陸關係烏雲罩頂，洛杉磯仍會繼續致力推動世界貿易增長，也會繼續與中國保持經貿商務往來，「洛城還是追求成為中國投資美國的首選城市。」

(中國時報)

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