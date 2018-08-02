美步步進逼 恐遭陸反彈重擊

2018年08月02日 04:10 中國時報 蔡致仁

川普政府威脅將價值2000億美元陸輸美商品加徵的關稅提高到25％。隨著貿易戰僵局持續，倘若雙方摩擦升溫到最壞情況，北京當局也許被迫施展殺手鐧，將先前提出的「數量和質量型綜合措施」付諸實行。

「數量型」措施是指向美國報復式徵收相同規模的關稅。但大陸每年自美進口商品價值僅約1300億美元，遠少於美方威脅加徵額外關稅的2000億美元。華府若不斷加碼，北京很難齊頭並進。

事實上，近幾個月來，美國豬肉、水果等已經傳出被拖延通關，需要接受更嚴格的檢查，對美國農產品出口商已經造成重大損失。

如果貿易戰進一步升級，質量型措施將跟進。包括波音飛機、蘋果iPhone、星巴克咖啡，乃至好萊塢電影等由美國熱銷至大陸的商品；以及奇異、福特與開拓重工等美國出身的大型跨國企業，全都有可能成為北京的報復目標。這些國際知名的品牌一旦遭抵制，其震撼力將會相當大，能收「質量型」反制之效。

就以蘋果而言，大陸是蘋果在海外最重要的單一市場，iPhone在大陸智慧型手機市場市占率達到9％。蘋果上一個財政年度在大中華區收入達到447億美元，意味該公司4分之1的收入是靠大陸市場來維繫。鴻海旗下富士康鄭州廠去年出口金額281億美元，成為出口金額最高的大陸企業。這些產品為美國和蘋果向世界銷售帶回成倍獲利，美國卻視大陸享有巨額貿易逆差。

除了向美國企業「開刀」，也有意見認為，大陸可透過貨幣大幅度貶值，或者拋售所持有的近1.2兆美元美債。但這些極端舉措不太可能發生，除非是貿易戰已經到了最後關頭，雙方都下定決心切割在經濟領域上的連體嬰。

(中國時報)