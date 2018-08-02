臉書關閉32個假帳號

2018年08月02日 04:10 中國時報 實習編譯謝梓建／綜合報導

為避免2016年俄國干預美國選舉重演，臉書宣布關閉32個在臉書、IG上散播不實謠言，意圖干預11月期中選舉的假帳號。臉書表示，這些帳號疑似和俄羅斯網軍機構（IRA）有關，而IRA正是操弄美國2016總統大選的幕後黑手，但目前尚無法確認假帳號來源。

臉書執行長祖克伯表示，這些假帳號最早創立於去年3月，最晚於今年5月，不但利用VPN隱藏實際網域，還刻意透過第三方購買廣告以逃避追查，因此目前還未能鎖定幕後密謀者。據悉這些假帳號已花約11,000美元（約34萬台幣）購買廣告。

臉書表示，有29萬名臉書用戶追蹤至少一個假帳號，這些帳號散布敏感話題，包括移民政策、反川普、法西斯主義，並意圖煽動種族情緒，引發美國社會分歧。這些假帳號一年來籌辦約30場集會活動，最大型的有4700人表示有興趣，1400人報名。目前無法確認這些活動是否如期舉行。

根據《華盛頓郵報》報導指出，此次臉書主動出擊，國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）與民主黨籍參議院情報委員會副主席華納（Mark Warner）皆讚揚臉書，華納更強調此次揭露是「俄國仍濫用社群平台分裂美國的證據」。

為打擊氾濫的謠言，臉書這次作風較以往更強硬。但假帳號也非省油的燈，隨著臉書防範意識漸高，他們的手法也日漸高明。臉書營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）形容這場正邪之戰宛若「軍備競賽」。

(中國時報)