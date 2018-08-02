解放軍嗆美「挫敗外來干涉」

2018年08月02日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

針對美國近來頻頻祭出「台灣牌」施壓，大陸方面也正面回擊。中共中央軍委委員、國務委員兼國防部長魏鳳和，日前就在解放軍建軍91周年招待會上強硬表態稱，解放軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，「堅決挫敗任何形式的外來干涉」。這是大陸軍方首度提出「挫敗外來干涉」，劍指美國的意圖十分明顯。

建軍91周年 強烈宣示

新華社報導指出，大陸國防部於7月31日晚間在北京人民大會堂舉行招待會，慶祝解放軍建軍91周年。包括魏鳳和、軍委聯合參謀部參謀長李作成、軍委政治工作部主任苗華、軍委紀律檢查委員會書記張升民，以及解放軍駐京各大單位、軍委機關各部門、武警部隊負責人、相關單位等中外嘉賓出席。

對於近來台美關係不斷拉近，美國頻頻拿出「台灣牌」施壓，魏鳳和在致詞時意有所指強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。解放軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，堅決挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，堅決挫敗「任何形式的外來干涉」，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護中華民族偉大復興進程。

按中共慣例，逢五逢十的解放軍建軍節招待會上，軍委主席都會出席致詞。中央軍委主席習近平去年出席90周年招待會時就強調「六個任何」，即「我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！」

全面貫徹習強軍思想

此次魏鳳和表態「堅決挫敗任何形式的外來干涉」，在與去年強硬基調一致下，還多了劍指美國打台灣牌、介入台海問題的味道。

魏鳳和還提到，中共十八大以來，在以習近平為核心的黨中央領導下，強軍事業發生歷史性變革。解放軍必須全面貫徹「習近平強軍思想」，把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。並毫不動搖堅持黨對軍隊的絕對領導，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。

(中國時報)